Ανασκευάζει ο Τραμπ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του για το Αφγανιστάν – «Πολύ γενναίοι οι Βρετανοί στρατιώτες»

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ είχαν μείνει «μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στον πόλεμο του Αφγανιστάν, δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις.
  • Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «προσβλητικές», καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στο Αφγανιστάν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε αργότερα τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών, χαρακτηρίζοντάς τους «μεγάλους και πολύ γενναίους» και τονίζοντας τον «πολύ ισχυρό δεσμό» μεταξύ των δύο χωρών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ανασκευάζει ο Τραμπ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του για το Αφγανιστάν – «Πολύ γενναίοι οι Βρετανοί στρατιώτες»
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε σήμερα τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών στον πόλεμο του Αφγανιστάν, αφού είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι οι σύμμαχοι της χώρας του στο ΝΑΤΟ είχαν μείνει «μακριά από τις γραμμές του μετώπου», δήλωση που χαρακτηρίστηκε «προσβλητική» από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Οι μεγάλοι και πολύ γενναίοι στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πάντα στο πλευρό των ΗΠΑ. Στο Αφγανιστάν, 457 σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά και συγκαταλέγονταν στους καλύτερους πολεμιστές. Είναι ένας πολύ ισχυρός δεσμός που δεν θα διασπαστεί ποτέ» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Πηγή: Truth Social

Την Πέμπτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό κανάλι Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε τον ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον 20ετή πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τις χρειάστηκαν».

«Θα πουν ότι έστειλαν στρατιώτες στο Αφγανιστάν (…) και είναι αληθές, όμως (οι στρατιώτες) έμειναν κάπως στα μετόπισθεν, μακριά από τις γραμμές του μετώπου», ισχυρίστηκε, αναφερόμενος στην επέμβαση της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν ένα νέο μέτωπο μεταξύ της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της και επικρίθηκαν δριμύτατα από τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα από τους Βρετανούς αφού το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρωσε βαρύ τίμημα στο Αφγανιστάν, έχοντας 457 νεκρούς, τον δεύτερο μεγαλύτερο απολογισμό μετά τις ΗΠΑ (2.400).

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ προσβλητικές, προσθέτοντας ότι «εάν τις είχε κάνει ο ίδιος, ασφαλώς θα ζητούσε συγγνώμη».

Μακράν της συγγνώμης και χωρίς να απαντήσει ευθέως στον Στάρμερ, ο Λευκός Οίκος απάντησε αρχικά, σε μια ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι «οι ΗΠΑ έκαναν για το ΝΑΤΟ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

