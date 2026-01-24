Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα ανηλίκων – Του έσπασαν κόκκαλο κάτω από το μάτι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) στον Άλιμο, από ομάδα δέκα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ξυλοκόπησαν με μεγάλη βιαιότητα τον ανήλικο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι.

Ο 13χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου πλέον νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου.