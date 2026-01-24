Πειραιάς: Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο μετά την κακοκαιρία – Ετοιμόρροπα σπίτια προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους

  • Οι κάτοικοι του Πειραιά ζουν με τον φόβο, καθώς τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, έχουν γεμίσει νερά και ορισμένα έχουν καταρρεύσει.
  • Χθες το μεσημέρι, ένα οίκημα στην οδό Μακεδονίας κατέρρευσε πλήρως, ενώ ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο βρέθηκε θαμμένο κάτω από τα συντρίμμια.
  • Στην περιοχή του Πειραιά υπάρχουν πάνω από 120 εγκαταλελειμμένα κτίρια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για πιθανές νέες καταρρεύσεις λόγω των άφαντων ιδιοκτητών και του νομικού πλαισίου.
Οι κάτοικοι του Πειραιά ζουν με τον φόβο, καθώς τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, έχουν γεμίσει νερά και ορισμένα έχουν καταρρεύσει.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το Star, ένα οίκημα στην οδό Μακεδονίας κατέρρευσε πλήρως, ενώ ένα παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί την Πέμπτη στη Λεωφόρο Παπαναστασίου, στον κεντρικό δρόμο της Καστέλλας.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την κατάρρευση ανησύχησε τη γειτονιά, και οι κάτοικοι, βγαίνοντας από τα σπίτια τους, αντίκρισαν το εγκαταλελειμμένο σπίτι να έχει μετατραπεί σε σωρό μπάζων.

Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο βρέθηκε θαμμένο κάτω από τα συντρίμμια, καταστραμμένο στην οροφή, στο καπό και στο παρμπρίζ, αναφέρει το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού. Το περιστατικό συνέβη στις 14:30, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος περαστικός εκείνη τη στιγμή, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στην περιοχή του Πειραιά υπάρχουν πάνω από 120 εγκαταλελειμμένα κτίρια, πολλά από τα οποία έχουν απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για πιθανές νέες καταρρεύσεις.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρει το Star, οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες είναι άφαντοι, ενώ το νομικό πλαίσιο περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης από τις δημοτικές αρχές.

