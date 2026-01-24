Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σία Κοσιώνη

Περιπέτεια με την υγεία της περνάει η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 η γνωστή δημοσιογράφος αισθάνθηκε αδιαθεσία και είχε δυσκολία στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημοσιογράφος εισήχθη προληπτικά στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου.

 

