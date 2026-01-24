Αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στο Φράγμα Πηνειού μετά την κακοκαιρία – «Ανάσα» και για τη λίμνη του Μόρνου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μόρνος- λειψυδρία
Χωριό Κάλλιο

Αισθητή είναι η αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την αρδευτική περίοδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού, καθώς τα χιόνια στον Ερύμανθο και οι βροχές των τελευταίων ημερών στην Ηλεία αύξησαν θεαματικά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία από τους κατοίκους και τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά και με ποιοτική άρδευση.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας και στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25%.

Τον Νοέμβριο είχαμε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο για να ισχυριστεί κανείς ότι «γεμίζει» η λίμνη θα πρέπει να φτάσουμε τα 654 εκατομμύρια κυβικά νερού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχει απατήσει ήδη μία φορά; Πόσο πιθανό είναι να το ξανακάνει, σύμφωνα με νέα μελέτη

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Η εξωστρέφεια του ελληνικού καφέ -Πώς οι εγχώριες αλυσίδες επεκτείνονται σε διεθνείς αγορές

ΕΚΠΑ: Έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τον 10ο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:45 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που κινείτο με 146 χλμ/ώρα στην περιφερειακή οδό

Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 34χρον...
16:53 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Νέα βίντεο από την έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O» στα Ιλίσια – Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, αναζητείται η 44χρονη συνεργός τους

Νέα βίντεο από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στ...
16:08 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένες ζημιές σε σχολείο της Ευκαρπίας έπειτα από εμπρησμό – ΦΩΤΟ

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου το βράδυ της Παρασκευ...
15:51 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό – Τι απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας

Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης γραμμής μεταφοράς στον Υμηττό δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, διαψεύδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι