Τραμπ: Αποκάλυψε το μυστικό όπλο που «αποσυντόνισε» τα αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας – «Πατούσαν κουμπιά και δεν λειτουργούσε τίποτα»

Νέες λεπτομέρειες για την αιφνιδιαστική, στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αποκαλύφθηκαν από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη χρήση ενός μυστηριώδους όπλου που ισχυρίζεται ότι ήταν καθοριστικό για την επιτυχή έκβαση της αποστολής, χωρίς απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Τραμπ είπε ότι ένα «μυστικό νέο όπλο» που αποκαλεί «Ο Αποσυντονιστής» (The Discombobulator) ήταν κρίσιμο για την τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας.

Ο Τραμπ επαίνεσε το μυστηριώδες όπλο λέγοντας ότι «έκανε [τον εξοπλισμό των εχθρών] να μην δουλεύει» όταν τα ελικόπτερα των ΗΠΑ επέπεσαν στο Καράκας για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Trump reveals to The Post secret ‘discombobulator’ weapon was crucial to Venezuelan raid on Maduro https://t.co/S9r4mKJdMb pic.twitter.com/HfJrGmDyQ2 — New York Post (@nypost) January 24, 2026



Κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο Αποσυντονιστής. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό».

«Θα το ήθελα», πρόσθεσε ο Τραμπ, πριν επιβεβαιώσει τη χρήση του στην επιχείρηση.

«Ποτέ δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινέζικους πυραύλους, αλλά δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν. Εμείς μπήκαμε, πάτησαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς».

🇺🇸 TRUMP: WE USED “THE DISCOMBOBULATOR” IN VENEZUELA Trump confirmed that a mysterious weapon called “The Discombobulator” was used in the raid that captured Maduro: “The Discombobulator. I’m not allowed to talk about it. They never got their rockets off. They had Russian and… pic.twitter.com/bqzXXpRRQV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 24, 2026



Ο Τραμπ σχολίασε το όπλο όταν ρωτήθηκε για αναφορές αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αγόρασε ένα όπλο παλμικής ενέργειας που υποπτεύεται ότι είναι του τύπου που προκάλεσε το «Σύνδρομο Αβάνα».

Αν και δεν είναι πολύ γνωστό για το όπλο, οι αναφορές αυτές ακολούθησαν περιγραφές από τη Βενεζουέλα στο πεδίο που περιέγραφαν πώς οι άνδρες του Μαδούρο έπεσαν στα γόνατα, «αιμορραγώντας από τη μύτη».

Ένα μέλος από τη φρουρά του ανατραπέντος ηγέτη Μαδούρο αφηγήθηκε στη συνέχεια ότι «ξαφνικά όλα τα ραντάρ μας έκλεισαν χωρίς καμία εξήγηση».

Trump told the New York Post a secret U.S. weapon called the “Discombobulator” disabled Venezuelan defenses during a Jan. 3 raid that captured Maduro in Caracas. He claims the device caused enemy systems to fail, allowing U.S. troops to arrest Maduro without American… pic.twitter.com/TxKY11sTMa — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026



«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε», είπε, αναφέροντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα –«μόλις οκτώ»– μεταφέροντας περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο – ή ό,τι κι αν ήταν».

Ο Μαδούρο είναι τώρα έγκλειστος σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν, ενώ η πρώην αντιπρόεδρος του, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπηρετεί ως προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας.

«Έχουμε εξαιρετική σχέση με τη νέα Πρόεδρο», είπε ο Τραμπ. «Είναι υπέροχη».