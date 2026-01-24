Τελεσίγραφο Τραμπ στον Καναδά: «Δασμοί 100%» αν ο Κάρνεϊ συνάψει συμφωνία με την Κίνα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το θέμα των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Καναδά, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα σε περίπτωση που η Οτάβα προσεγγίσει το Πεκίνο.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
  • Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ τόνισε πως «αν ο Καναδάς κάνει μια συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί άμεσα με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τελεσίγραφο Τραμπ στον Καναδά: «Δασμοί 100%» αν ο Κάρνεϊ συνάψει συμφωνία με την Κίνα
Φωτογραφία: Reuters

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το θέμα των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Καναδά στο προσκήνιο, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα σε περίπτωση που η Οτάβα προσεγγίσει το Πεκίνο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η βορειοαμερικανική χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι πρόκειται να κάνει τον Καναδά “λιμάνι μεταφόρτωσης” για την Κίνα ώστε να στέλνει αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος. Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά ζωντανό, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει μια συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί άμεσα με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Πηγή: Truth Social

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχει απατήσει ήδη μία φορά; Πόσο πιθανό είναι να το ξανακάνει, σύμφωνα με νέα μελέτη

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Η εξωστρέφεια του ελληνικού καφέ -Πώς οι εγχώριες αλυσίδες επεκτείνονται σε διεθνείς αγορές

ΕΚΠΑ: Έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τον 10ο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Αποκάλυψε το μυστικό όπλο που «αποσυντόνισε» τα αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας – «Πατούσαν κουμπιά και δεν λειτουργούσε τίποτα»

Νέες λεπτομέρειες για την αιφνιδιαστική, στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδή...
16:31 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βόσπορος: Βρέθηκε η σορός του Ρώσου αθλητή που εξαφανίστηκε σε διεθνή αγώνα κολύμβησης – Ήταν αποκεφαλισμένος, χωρίς πόδια και χέρια

Πέντε μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή του Νικολάι Σβετσνίκοφ σε έναν από τους πιο γνωστούς ...
15:39 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αμπού Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας – Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι υπονομεύει τη διαδικασία

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αι...
15:03 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή – «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» προειδοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ οι Φρουροί της Επανάστασης

Ηχούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για αμερικανική αρμά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι