Τελεσίγραφο Τραμπ στον Καναδά: «Δασμοί 100%» αν ο Κάρνεϊ συνάψει συμφωνία με την Κίνα

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το θέμα των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Καναδά στο προσκήνιο, προειδοποιώντας για δραστικά μέτρα σε περίπτωση που η Οτάβα προσεγγίσει το Πεκίνο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η βορειοαμερικανική χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι πρόκειται να κάνει τον Καναδά “λιμάνι μεταφόρτωσης” για την Κίνα ώστε να στέλνει αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος. Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά ζωντανό, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει μια συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί άμεσα με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».