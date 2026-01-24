Αμπού Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας – Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι υπονομεύει τη διαδικασία

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ολοκληρώθηκε, όπως έγινε γνωστό από πηγή στις συνομιλίες, αλλά και από την εκπρόσωπο του διαπραγματευτή του Κιέβου.

«Ναι», είπε η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Αμπού Ντάμπι.

Η ουκρανική πλευρά κατηγορεί τη Μόσχα ότι, την ώρα που υποτίθεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διπλωματική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, επιλέγει να απαντά με πυραύλους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όχι μόνο την αξιοπιστία των συνομιλιών αλλά και την ίδια τη δυνατότητα ειρήνευσης.

Όπως αναφέρει το AFP, η Ουκρανία κατηγόρησε το Σάββατο τη Ρωσία ότι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, εξαπολύοντας νέες φονικές επιθέσεις, την ώρα που αξιωματούχοι από τις δύο χώρες και τις ΗΠΑ συναντώνται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απευθείας συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, αυτή ήταν άλλη μία νύχτα ρωσικής τρομοκρατίας».

Όπως είπε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «διέταξε μια βάναυση μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας ακριβώς τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες συναντώνται στο Άμπου Ντάμπι για να προωθήσουν την ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία της Αμερικής. Οι πύραυλοί του χτύπησαν όχι μόνο τον λαό μας, αλλά και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Sky News, αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα επιχειρεί να χειραγωγήσει μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής Πούτιν–Τραμπ, με στόχο να παραμερίσει τόσο την Ευρώπη όσο και την ίδια την Ουκρανία από τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, η Ρωσία προσπαθεί να πιέσει τον Τραμπ να εγκαταλείψει τη διαπραγματευτική διαδικασία με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οι επαναλαμβανόμενες και ασαφείς αναφορές του Κρεμλίνου σε «τη φόρμουλα» που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα θεωρούνται απόπειρα να καλυφθεί το κενό των δημοσίως γνωστών όρων με προϋποθέσεις που ευνοούν τη Ρωσία.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η απαίτηση να παραχωρηθεί ολόκληρο το Ντονμπάς από την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί την ασάφεια γύρω από τη σύνοδο για να προσπαθήσει να αποκρύψει τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία —και όχι η Ουκρανία— παρεμποδίζει τη διαπραγματευτική διαδικασία, διατηρώντας τις αρχικές της πολεμικές απαιτήσεις», αναφέρει το ISW.

«Η Ρωσία είναι πιθανό να προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να αποσυρθεί από τις αμερικανικές προσπάθειες συνεργασίας με την Ουκρανία και την Ευρώπη, προσφέροντας την ασαφή “φόρμουλα της Αλάσκας” ως έναν τρόπο να τερματιστεί ο πόλεμος», καταλήγει.