Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή – «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» προειδοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ οι Φρουροί της Επανάστασης

Ηχούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για αμερικανική αρμάδα που κατευθύνεται προς το Ιράν, με αεροπλανοφόρα και μαχητικά να τίθενται σε ετοιμότητα, ενώ από την Τεχεράνη έρχονται απειλές για «ολοκληρωτικό πόλεμο» και ταυτόχρονα οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι βρίσκονται με το «δάχτυλο στη σκανδάλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικός ναυτικός στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή, με το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Ουάσινγκτον» να έχει ήδη περάσει τη Μαλαισία, εισερχόμενο στον Ινδικό Ωκεανό και με πορεία προς τη Μέση Ανατολή. Την αποστολή των πολεμικών πλοίων επισημαίνει και το Bloomberg σε δημοσίευμά του. Όπως αναφέρει, το αεροπλανοφόρο Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke – USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr.- με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη F-35C. Η συγκεκριμένη δύναμη θεωρείται ικανή να υποστηρίξει τόσο αποτρεπτικές αποστολές όσο και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Ουάσινγκτον να αφήνει να εννοηθεί ότι διατηρεί «όλες τις επιλογές ανοιχτές», από την ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέχρι στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων προσφέρει στον Τραμπ αυξημένη ευελιξία, χωρίς όμως να προεξοφλεί άμεση επίθεση. Όπως υπογραμμίζεται, μπορεί να λειτουργεί τόσο ως προετοιμασία για ενδεχόμενα πλήγματα όσο και ως μέσο πίεσης με στόχο παραχωρήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα ανάληψης στρατιωτικής πρωτοβουλίας από την αμερικανική ή την ισραηλινή πλευρά τους επόμενους μήνες ενισχύεται, δεδομένης της διαφαινόμενης αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Ιρανός αξιωματούχος: Η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, εν όψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. «Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση –ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση– αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση –περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν— ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται. «Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Εάν οι Αμερικάνοι παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η ιρανική απάντηση.

Mήνυμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης

«Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν —μια δύναμη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των πρόσφατων πανεθνικών διαδηλώσεων, η οποία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς – είναι “πιο έτοιμες από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη” », δήλωσε ο διοικητής τους το Σάββατο, ενώ αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή.

Το Nournews, ένα ειδησεογραφικό μέσο που πρόσκειται στο Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, μετέδωσε μέσω Telegram ότι ο διοικητής, Στρατηγός Mohammad Pakpour, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό».

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπημένο μας Ιράν στέκονται πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να εκτελέσουν τις διαταγές και τις οδηγίες του Αρχιστράτηγου», ανέφερε το Nournews, παραθέτοντας τα λόγια του Pakpour.

Ιράν: Ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων ξεπέρασε τους 5.100

Περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA). Η οργάνωση αυτή, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ερευνά άλλους 12.904 θανάτους, ενώ τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά. Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση και η επαλήθευση απολογισμών των νεκρών απαιτεί χρόνο, καθώς οι διακοπές του Ίντερνετ στη χώρα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η ακριβής έκταση της βίας παραμένει ως εκ τούτου ασαφής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 3.117 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στην Ελβετία υποστήριξε ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «δράση τρομοκρατών».

Ισραήλ: Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι βρίσκονται στο Ισραήλ για να συζητήσουν για το μέλλον της Γάζας

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ για να συναντηθούν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συζητήσουν κυρίως για το μέλλον της Γάζας, είπαν στο Reuters δύο πρόσωπα ενημερωμένα για το θέμα.

Προχθές, Πέμπτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για μια «Νέα Γάζα», με ουρανοξύστες κατοικιών, κέντρα δεδομένων και παραθαλάσσια θέρετρα, στο πλαίσιο της ώθησης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία διαταράσσεται από επανειλημμένες παραβιάσεις.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει. Ο επικεφαλής της μεταβατικής παλαιστινιακής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα με τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Άλι Σάαθ, δήλωσε προχθές Πέμπτη ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα -ουσιαστικά η μόνη οδός που έχουν για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στο θύλακα οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοί του- θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω του μεθοριακού περάσματος με την Αίγυπτο ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εξέρχονται περισσότεροι απ’ όσους εισέρχονται, είπαν τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Τα σύνορα υποτίθεται ότι θα είχαν ανοίξει κατά την αρχική φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο πέρασε πλέον στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει περαιτέρω τα στρατεύματά του από τη Γάζα και η Χαμάς να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης του εδάφους.