Σενάριο γενικευμένου πολέμου καθώς το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει στην «αρμάδα» του Τραμπ – Ακυρώσεις ευρωπαϊκών πτήσεων εντείνουν τις ανησυχίες

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έναντι της δήλωσης Τραμπ ότι στην περιοχή αναπτύσσεται «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους να κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή. Την παγκόσμια ανησυχία εντείνουν οι ακυρώσεις πτήσεων στην περιοχή, κυρίως από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

«Ίσως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One καθώς επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα στείλει αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon από την 12η Μοίρα στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

«Η στρατιωτική συγκέντρωση – ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο και όλοι βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό στο Ιράν», είπε Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με το AFP.

Πρόσθετα συστήματα αεράμυνας αναπτύσσονται, πιθανότατα γύρω από αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon από την 12η Μοίρα στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

Tο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει προληπτικό χτύπημα.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το Σάββατο για επείγουσες διαβουλεύσεις, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Νωρίτερα , το Channel 12 ανέφερε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνουν στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Φιντάν: Το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ επιδιώκει ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, αναζητά μια ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», λέει ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οδυνηρή τύχη σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις έχουν διαρκώς το δάκτυλο στη σκανδάλη.

Ακυρώνονται πτήσεις

Ήδη, αεροπορικές εταιρείες, ευρωπαϊκές κυρίως, ακυρώνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή. Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France προστέθηκε στην ολλανδική Sky, ακυρώνοντας πτήσεις προς το Ισραήλ για όλο το Σαββατοκύριακο, λόγω, της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ακτιβιστές αναφέρουν απολογισμό 5.000 νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες σύμφωνα με αναρτήσεις, συνεχίζονται στο Ιράν.

Πηγή: Ertnews