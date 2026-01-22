Ιράν: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις



  • Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.
  • Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, εκ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα.
  • Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ ο απολογισμός μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
(Photo by UGC / AFP)

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη (21/1) ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο καταστάλθηκε αιματηρά, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, εκ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται «μάρτυρες» σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν «αθώα» θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, τα στοιχεία της οποίας παραθέτει ο ΟΗΕ, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αλλά ο απολογισμός μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

