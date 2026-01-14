Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνοψη από το

  • Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 17 ημέρες στο Ιράν, μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.
  • Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, έχουν καταγραφεί 2.403 θάνατοι, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, ενώ επιβεβαιώνονται τουλάχιστον 18.434 συλλήψεις.
  • Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω του κόστους ζωής και μετατράπηκαν σε πολιτική εξέγερση, έχουν εξαπλωθεί σε πάνω από 180 πόλεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει μήνυμα στήριξης προς τους Ιρανούς πολίτες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 17 ημέρες στο Ιράν, μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει μήνυμα στήριξης προς τους Ιρανούς πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική βοήθεια «είναι καθ’ οδόν», ενώ προειδοποιεί την ιρανική ηγεσία με σοβαρές συνέπειες.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), έχουν καταγραφεί 2.403 θάνατοι, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, ενώ εξετάζονται αναφορές για άλλους 779 νεκρούς. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται τουλάχιστον 18.434 συλλήψεις. «Είμαστε συγκλονισμένοι, αλλά εκτιμούμε ότι ακόμη κι αυτοί οι αριθμοί είναι συντηρητικοί», δήλωσε στο Associated Press ο αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης, Σκάιλαρ Τόμσον.

Αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσε στο Reuters πως οι νεκροί φτάνουν περίπου τους 2.000, αποδίδοντας ωστόσο τις απώλειες σε «τρομοκράτες». Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε εκείνες της νορβηγικής Iran Human Rights, που έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 734 διαδηλωτών.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 180 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν. Ξεκίνησαν λόγω της κατάρρευσης του εθνικού νομίσματος και του εκρηκτικού κόστους ζωής, όμως σύντομα μετατράπηκαν σε ανοιχτή πολιτική εξέγερση. Αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά την περασμένη Πέμπτη, όταν οι αρχές απάντησαν με θανατηφόρα βία, επιβάλλοντας σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, κάτι που καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των γεγονότων.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ιρανικές αρχές «θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα» για την αιματοχυσία, καλώντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν». Η Ουάσιγκτον εξετάζει, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, στρατιωτικές και άλλες επιλογές, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί η επιβολή δασμών 25% σε κάθε χώρα που συναλλάσσεται εμπορικά με το Ιράν.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της βίας και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

