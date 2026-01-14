Coppa Italia: Αποκλεισμός σοκ της Ρόμα στο «σπίτι» της με γκολ της Τορίνο στις καθυστερήσεις

Με γκολ στο 90, η Τορίνο έκανε το «μπαμ» στο «Ολίμπικο», νικώντας με 2-3 τη Ρόμα στην φάση των «16» του Coppa Italia και παίρνοντας πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίντερ.

Με τον Κώστα Τσιμίκα να μένει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι «Ρωμαίοι» βρήκαν την «απάντηση» δύο φορές στο προβάδισμα της «γκρανάτα», ωστόσο, την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση είπε ο Ιλκαν στην εκπνοή της αναμέτρησης, δίνοντας τη χαριστική βολή στην ομάδα του Γκασπερίνι . Δύο φορές είχε προηγηθεί η Τορίνο με ισάριθμα γκολ του Άνταμς (35′, 52′) από ισάριθμες ασίστ του Βλάσιτς, παρά ταύτα η Ρόμα βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει, αρχικά με τον Ερμόσο στο 46′ κι εν συνεχεία με τον Αρένα στο 81ο λεπτό.

Έτσι η Ρόμα έμεινε εκτός από το Coppa Italia, το οποίο είχε κατακτήσει για τελευταία φορά το 2009!

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες έξι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας έλαβαν χώρα το διάστημα 2-4 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η «αυλαία» της συγκεκριμένης φάσης θα πέσει στις 27 Ιανουαρίου, όταν η Φιορεντίνα υποδεχθεί την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πεν. (κ.δ. 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 5-1

Μπολόνια-Πάρμα 2-1

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

Ρόμα-Τορίνο 2-3

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Τα ζευγάρια των προημιτελικών