Coppa Italia: Αποκλεισμός σοκ της Ρόμα στο «σπίτι» της με γκολ της Τορίνο στις καθυστερήσεις

Σύνοψη από το

  • Η Ρόμα γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από το Coppa Italia, χάνοντας εντός έδρας με 2-3 από την Τορίνο στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
  • Το νικητήριο γκολ της Τορίνο σημειώθηκε στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ιλκαν να δίνει τη χαριστική βολή στη Ρόμα και την πρόκριση στην ομάδα του.
  • Η Τορίνο πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίντερ.
Με γκολ στο 90, η Τορίνο έκανε το «μπαμ» στο «Ολίμπικο», νικώντας με 2-3 τη Ρόμα στην φάση των «16» του Coppa Italia και παίρνοντας πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίντερ.

Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Με τον Κώστα Τσιμίκα να μένει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι «Ρωμαίοι» βρήκαν την «απάντηση» δύο φορές στο προβάδισμα της «γκρανάτα», ωστόσο, την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση είπε ο Ιλκαν στην εκπνοή της αναμέτρησης, δίνοντας  τη χαριστική βολή στην ομάδα του Γκασπερίνι . Δύο φορές είχε προηγηθεί η Τορίνο με ισάριθμα γκολ του Άνταμς (35′, 52′) από ισάριθμες ασίστ του Βλάσιτς, παρά ταύτα η Ρόμα βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει, αρχικά με τον Ερμόσο στο 46′ κι εν συνεχεία με τον Αρένα στο 81ο λεπτό.

Έτσι η Ρόμα έμεινε εκτός από το Coppa Italia, το οποίο είχε κατακτήσει για τελευταία φορά το 2009!

Serie A: O Γουέσλι Φράνκα επανάφερε τη Ρόμα στις νίκες, 1-0 την Κόμο του Τάσου Δουβίκα

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες έξι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας έλαβαν χώρα το διάστημα 2-4 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η «αυλαία» της συγκεκριμένης φάσης θα πέσει στις 27 Ιανουαρίου, όταν η Φιορεντίνα υποδεχθεί την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά του Coppa Italia:

  • Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0
  • Αταλάντα-Τζένοα 4-0
  • Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πεν. (κ.δ. 1-1)
  • Ίντερ-Βενέτσια 5-1
  • Μπολόνια-Πάρμα 2-1
  • Λάτσιο-Μίλαν 1-0
  • Ρόμα-Τορίνο 2-3
  • Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

  • Μπολόνια – Λάτσιο
  • Αταλάντα – Γιουβέντους
  • Ίντερ – Τορίνο
  • Νάπολι – Φιορεντίνα ή Κόμο

