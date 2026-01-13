Δανάη Μπάρκα: Οι ευχές στη Μαρία Καβογιάννη για τα γενέθλιά της – Η ανάρτηση στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε στην Μαρία Καβογιάννη για τα γενέθλιά της.
  • Η Δανάη Μπάρκα επέλεξε το Instagram για να ευχηθεί δημόσια στην αγαπημένη ηθοποιό, αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία σε story της.
  • Η παρουσιάστρια έγραψε στην ανάρτησή της: «Σ’ αγαπώ. Να χαιρόμαστε το φωτεινό, αστείο, δοτικό, ξεχασιάρικο κορίτσι που μας γεμίζει αγάπη και ιστορίες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα και η Μαρία Καβογιάννη έχουν μία πολύ τρυφερή σχέση, και γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, λόγω της φιλίας της λατρεμένης ηθοποιού με την συνάδελφό της και μητέρα της παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.

Η 13η μέρα του Ιανουαρίου είναι πολύ ιδιαίτερη για την Μαρία Καβογιάννη, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Η Δανάη Μπάρκα, μέσα από μία πολύ όμορφη ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στην αγαπημένη ηθοποιό.

Στην ανάρτησή της, η οποία έγινε με την μορφή του story, η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία.

«Σ’ αγαπώ. Να χαιρόμαστε το φωτεινό, αστείο, δοτικό, ξεχασιάρικο κορίτσι που μας γεμίζει αγάπη και ιστορίες», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα Μαρία Καβογιάννη

