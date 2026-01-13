Δανάη Μπάρκα: Οι ευχές στη Μαρία Καβογιάννη για τα γενέθλιά της – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Δανάη Μπάρκα και η Μαρία Καβογιάννη έχουν μία πολύ τρυφερή σχέση, και γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, λόγω της φιλίας της λατρεμένης ηθοποιού με την συνάδελφό της και μητέρα της παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.

Η 13η μέρα του Ιανουαρίου είναι πολύ ιδιαίτερη για την Μαρία Καβογιάννη, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Η Δανάη Μπάρκα, μέσα από μία πολύ όμορφη ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στην αγαπημένη ηθοποιό.

Στην ανάρτησή της, η οποία έγινε με την μορφή του story, η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία.

«Σ’ αγαπώ. Να χαιρόμαστε το φωτεινό, αστείο, δοτικό, ξεχασιάρικο κορίτσι που μας γεμίζει αγάπη και ιστορίες», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.