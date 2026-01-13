Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω»

Η Σμαράγδα Καρύδη φέτος σκηνοθετεί το «Hotel Amour». Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης και εκείνη έκανε δηλώσεις. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μιλώντας στις κάμερες, εξήγησε ότι κάθε νέα χρονιά εκείνη κοιτάει μπροστά, και δεν ασχολείται με το τι έγινε το προηγούμενο έτος.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το μόνο που έχει να ευχηθεί κανείς είναι ειρήνη!», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για το τι κρατάει και τι αφήνει πίσω της, τώρα που πέρασε το 2025, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Αχ μωρέ δεν ξέρω, αυτά τώρα πρέπει να τα σκεφτώ. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά, πάω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Οπότε λέω ότι καλώς να έρθει, αυτό που θα έρθει, και θα είναι πάντα καλύτερο».