Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτάω μπροστά, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω»

Σύνοψη από το

  • Η Σμαράγδα Καρύδη, που φέτος σκηνοθετεί το «Hotel Amour», έκανε δηλώσεις στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης. Εκεί, εξήγησε ότι κάθε νέα χρονιά εκείνη κοιτάει μπροστά και δεν ασχολείται με το παρελθόν.
  • Η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε αρχικά: «Έτσι όπως είναι τα πράγματα στο κόσμο, νομίζω ότι το μόνο που έχει να ευχηθεί κανείς είναι ειρήνη!».
  • Σε ερώτηση για το τι κρατάει και τι αφήνει πίσω της, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά, πάω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Η Σμαράγδα Καρύδη φέτος σκηνοθετεί το «Hotel Amour». Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης και εκείνη έκανε δηλώσεις. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μιλώντας στις κάμερες, εξήγησε ότι κάθε νέα χρονιά εκείνη κοιτάει μπροστά, και δεν ασχολείται με το τι έγινε το προηγούμενο έτος.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το μόνο που έχει να ευχηθεί κανείς είναι ειρήνη!», ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για το τι κρατάει και τι αφήνει πίσω της, τώρα που πέρασε το 2025, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Αχ μωρέ δεν ξέρω, αυτά τώρα πρέπει να τα σκεφτώ. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά, πάω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Οπότε λέω ότι καλώς να έρθει, αυτό που θα έρθει, και θα είναι πάντα καλύτερο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

EY – Parthenon: Γιατί αναμένεται να επιβραδυνθεί η παγκόσμια οικονομία το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:27 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καβογιάννη: Η φωτογραφία από θεατρική παράσταση πριν από 32 χρόνια

Η Μαρία Καβογιάννη είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Ο κόσμος την έχει ...
21:10 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σταμάτης Φασουλής: «Εγώ είχα και ένα παράπονο – Στο καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, δεν ήρθε ψυχή»

Το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Σταμάτ...
20:34 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βασίλης Πορφυράκης: Η πρώτη συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης του – «Οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας έλειπαν στο μέσα μου»

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγο καιρό ο Βασίλης Πορφυράκης. Ο γνωστός τραγουδιστής ...
18:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Η ζωή ως νέα μαμά έχει πάρα πολλές δυσκολίες…»

Τον Ιούλιο του 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν γονείς, με την δημοσιογρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι