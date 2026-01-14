Onirama: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος του συγκροτήματος – «Ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Onirama, αποκάλυψε ότι το συγκρότημα ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο στην πορεία του, ενώ ο ίδιος σκοπεύει να στραφεί σε νέα, προσωπικά μουσικά πρότζεκτ.

Μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star, ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την αλλαγή αυτή ως «μια τεράστια αλλαγή» στη ζωή του, εξηγώντας: «Για εμένα είναι μία νέα περίοδος, με την έννοια ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ. Για εμένα αυτό είναι μία τεράστια αλλαγή».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μαραντίνης αναφέρθηκε και σε όσα τον ενοχλούν περισσότερο στην καθημερινότητά του: «Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και η αναξιοκρατία. Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όρια και οι ανοχές σου, οπότε η αντίδραση προσαρμόζεται με βάση αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται δημόσια».

Οι Onirama δημιουργήθηκαν το 2000 από τον Θοδωρή Μαραντίνη, τον Διονύση Φραντζή και τους αδελφούς Γιώργο και Δημήτρη Κοκονίδη, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης. Το αρχικό όνομα της μπάντας ήταν Mixing Up The Medicine, όμως το 2003, με την ένταξη του Χρήστου Τρεσίντση, μετονομάστηκαν σε Onirama. Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε στα τέλη του 2005, σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής μουσικής πορείας στη χώρα.

Ο Μαραντίνης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη λήξη της πορείας του συγκροτήματος δεν έχει να κάνει με προσωπικές διαφωνίες, αλλά με την ανάγκη για ανανέωση και δημιουργικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όλα τα υπόλοιπα προχωράνε παρακάτω. Το σημαντικό είναι να συνεχίζεις να δημιουργείς, να πειραματίζεσαι και να εξελίσσεσαι».