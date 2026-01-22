«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Σύνοψη από το

  • Οι Γροιλανδοί είναι «σαστισμένοι» από την «ολέθρια» προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει το Αρκτικό νησί, δήλωσε η υπουργός Επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι ανησυχούν, οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι».
  • Η υπουργός Επιχειρήσεων της Γροιλανδίας, Νάγια Ναθάνιελσεν, εξέφρασε την ανησυχία της χώρας της που βρέθηκε «ξαφνικά στη μέση μιας θύελλας που αφορά την απόκτησή μας σαν ένα προϊόν ή μια περιουσία». Αυτό, όπως τόνισε, είναι «πραγματικά δύσκολο» για τους Γροιλανδούς.
  • Η Ναθάνιελσεν τόνισε ότι η χώρα της αντιμετωπίζει «μια απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί», προειδοποιώντας πως «σε περίπτωση που είναι να βρεθούμε υπό κατοχή, αυτό θα σήμαινε την καταστροφή του πολιτισμού μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Οι Γροιλανδοί είναι «σαστισμένοι» από την «ολέθρια» προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει το Αρκτικό νησί, δήλωσε η υπουργός Επιχειρήσεων στο CNBC, καθώς η χώρα τους βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής θύελλας.

«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση»: Μαζικές οι διαδηλώσεις σε Κοπεγχάγη και Νουούκ κατά των απειλών Τραμπ για προσάρτηση

Μιλώντας στο CNBC την Τρίτη πριν από την ομιλία του Τραμπ στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, η Νάγια Ναθάνιελσεν, υπουργός Επιχειρήσεων και Ορυκτών Πόρων, περιέγραψε τη διεθνή προσοχή ως «αρκετά ολέθρια» για πολλούς από τους περίπου 57.000 Γροιλανδούς.

Ερωτηθείς πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στη Γροιλανδία εν μέσω της επιδίωξης του Τραμπ για το νησί, ο Ναθάνιελσεν είπε: «Οι άνθρωποι ανησυχούν, οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι».

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

«[Πάντα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας σύμμαχο των ΗΠΑ και προσπαθούσαμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια και το κάναμε με χαρά», δήλωσε η Ναθάνιελσεν μέσω βιντεοκλήσης. «Το να βρεθούμε ξαφνικά στη μέση μιας θύελλας που αφορά την απόκτησή μας σαν ένα προϊόν ή μια περιουσία, είναι πραγματικά δύσκολο για εμάς – για να μην αναφέρουμε τις απειλές στρατιωτικής δράσης και μιας πραγματικής κατοχής της χώρας μας».

Τα σχόλιά της έρχονται της στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει την αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή, απόκτηση που θεωρεί «επιτακτική» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, απάντησε «κανένα σχόλιο» όταν ρωτήθηκε από το NBC αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική βία για να την καταλάβει, ενώ στην ομιλία του, την Τετάρτη, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός δήλωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη.

Τραμπ στο Νταβός: Μπέρδεψε 4 φορές την Γροιλανδία… με την Ισλανδία

Η Ναθάνιελσεν δήλωσε στο CNBC ότι «συγκινήθηκε πραγματικά από την έντονη επίδειξη αλληλεγγύης» από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες. «Δεν μπορείς να συμφωνήσεις με ένα σχέδιο όπου πρέπει να αποδεχτείς ότι ένας σύμμαχος προχωρά στην κατοχή έναν άλλου συμμάχου», είπε.

«Μια απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί»

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, και στην Κοπεγχάγη της Δανίας τις τελευταίες ημέρες, με ανθρώπους να διαδηλώνουν με κόκκινες και άσπρες σημαίες της Γροιλανδίας. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι Γροιλανδοί αντιτίθενται συντριπτικά στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ μια ισχυρή πλειοψηφία υποστηρίζει την ανεξαρτησία από τη Δανία.

Ο Ναθάνιελσεν δήλωσε: «Πάντα γνωρίζαμε ότι η γεωγραφική μας θέση στον κόσμο προκαλεί κάποιες εντάσεις. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ήμασταν κάποτε αποικία της Δανίας. Δεν είμαστε, λοιπόν, άγνωστοι στην πολυπλοκότητα, τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις — αλλά πάντα βρίσκαμε τους τρόπους μας να προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση και να συνεργαζόμαστε με αυτήν.

«Και αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί. Είμαι, λοιπόν, απολύτως βέβαιος ότι σε περίπτωση που είναι να βρεθούμε υπό κατοχή, αυτό θα σήμαινε την καταστροφή του πολιτισμού μας. Και το βρίσκω αυτό αρκετά ολέθριο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:22 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

O Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «θα είναι στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης, διαβ...
23:34 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο λόγω φωτιάς σε κοντινή απόσταση που τέθηκε υπό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νταβός, όταν εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο του Π...
23:03 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για ...
22:53 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: «Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του Συμβουλίου Ειρήνης δεν είναι εφικτή» – Τι λέει υπηρεσιακό έγγραφο

Η ένταξη της Γερμανίας, στην τρέχουσα μορφή του “Συμβουλίου Ειρήνης” δεν είναι εφι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι