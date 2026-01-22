«Σαστισμένοι» οι Γροιλανδοί από τις «ολέθριες» απειλές εξαγοράς τους από τον Τραμπ, δηλώνει η Υπουργός Επιχειρήσεων της χώρας

Οι Γροιλανδοί είναι «σαστισμένοι» από την «ολέθρια» προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει το Αρκτικό νησί, δήλωσε η υπουργός Επιχειρήσεων στο CNBC, καθώς η χώρα τους βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής θύελλας.

Μιλώντας στο CNBC την Τρίτη πριν από την ομιλία του Τραμπ στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, η Νάγια Ναθάνιελσεν, υπουργός Επιχειρήσεων και Ορυκτών Πόρων, περιέγραψε τη διεθνή προσοχή ως «αρκετά ολέθρια» για πολλούς από τους περίπου 57.000 Γροιλανδούς.

Ερωτηθείς πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στη Γροιλανδία εν μέσω της επιδίωξης του Τραμπ για το νησί, ο Ναθάνιελσεν είπε: «Οι άνθρωποι ανησυχούν, οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι».

«[Πάντα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας σύμμαχο των ΗΠΑ και προσπαθούσαμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια και το κάναμε με χαρά», δήλωσε η Ναθάνιελσεν μέσω βιντεοκλήσης. «Το να βρεθούμε ξαφνικά στη μέση μιας θύελλας που αφορά την απόκτησή μας σαν ένα προϊόν ή μια περιουσία, είναι πραγματικά δύσκολο για εμάς – για να μην αναφέρουμε τις απειλές στρατιωτικής δράσης και μιας πραγματικής κατοχής της χώρας μας».

Τα σχόλιά της έρχονται της στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει την αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή, απόκτηση που θεωρεί «επιτακτική» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, απάντησε «κανένα σχόλιο» όταν ρωτήθηκε από το NBC αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική βία για να την καταλάβει, ενώ στην ομιλία του, την Τετάρτη, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός δήλωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη.

Η Ναθάνιελσεν δήλωσε στο CNBC ότι «συγκινήθηκε πραγματικά από την έντονη επίδειξη αλληλεγγύης» από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες. «Δεν μπορείς να συμφωνήσεις με ένα σχέδιο όπου πρέπει να αποδεχτείς ότι ένας σύμμαχος προχωρά στην κατοχή έναν άλλου συμμάχου», είπε.

«Μια απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί»

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, και στην Κοπεγχάγη της Δανίας τις τελευταίες ημέρες, με ανθρώπους να διαδηλώνουν με κόκκινες και άσπρες σημαίες της Γροιλανδίας. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι Γροιλανδοί αντιτίθενται συντριπτικά στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ μια ισχυρή πλειοψηφία υποστηρίζει την ανεξαρτησία από τη Δανία.

Ο Ναθάνιελσεν δήλωσε: «Πάντα γνωρίζαμε ότι η γεωγραφική μας θέση στον κόσμο προκαλεί κάποιες εντάσεις. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ήμασταν κάποτε αποικία της Δανίας. Δεν είμαστε, λοιπόν, άγνωστοι στην πολυπλοκότητα, τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις — αλλά πάντα βρίσκαμε τους τρόπους μας να προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση και να συνεργαζόμαστε με αυτήν.

«Και αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια απειλή που δεν έχουμε ξαναδεί. Είμαι, λοιπόν, απολύτως βέβαιος ότι σε περίπτωση που είναι να βρεθούμε υπό κατοχή, αυτό θα σήμαινε την καταστροφή του πολιτισμού μας. Και το βρίσκω αυτό αρκετά ολέθριο».