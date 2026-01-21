«Πάρτε όπλα και τρόφιμα για 5 ημέρες – Πρέπει να είμαστε έτοιμοι» – Η Γροιλανδία διένειμε οδηγίες σε περίπτωση «κρίσης»

Κυνηγετικά όπλα, τρόφιμα για πέντε μέρες… Η κυβέρνηση στην Γροιλανδία παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη, ένα νέο φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες σε περίπτωση “κρίσης” στο έδαφός της, το οποίο θέλει πιεστικά να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το έγγραφο αυτό είναι “ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο”, δήλωσε ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας Πέτερ Μποργκ, σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. “Δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε”, τόνισε.

Η σύνταξη του φυλλαδίου που φέρει τον τίλο “Προετοιμασία για κρίσεις – Να είστε αυτόνομοι για πέντε ημέρες” άρχισε “πέρυσι με φόντο τις περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος”, υποστήριξε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Στο έγγραφο συνιστάται κυρίως να αποθηκεύονται τρόφιμα για πέντε ημέρες, τρία λίτρα νερού ανά άτομο και ημέρα, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά και όπλα, πυρομαχικά και σύνεργα αλιείας.

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας ανέρχεται σε 57.000 κατοίκους, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ, για τους οποίους το κυνήγι και το ψάρεμα είναι, ιστορικά, τα κύρια μέσα διαβίωσής τους. “Η προετοιμασία είναι καλύτερη από το τίποτα”, είπε ο Πέτερ Μποργκ.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του αρκτικού νησιού δεν είναι πιθανή, αλλά ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο.

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να “αποκτήσει” τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι θέλει να αντιμετωπίσει τη ρωσική και την κινεζική προέλαση στην Αρκτική. Μάλιστα επί ένα χρόνο απειλεί να αποκτήσει την Γροιλανδία ακόμα και με την χρήση βίας. Μόνον σήμερα, Τετάρτη, το απέκλεισε κατηγορηματικά, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Αφού είχε προκαλέσει ένταση και ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα, τετάρτη, από το Νταβός ότι “δεν θα χρησιμοποιήσει βία” για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε “άμεσες διαπραγματεύσεις” για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθεται στην προσάρτηση του εδάφους τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο το 6% την υποστηρίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ