Τραμπ στο Νταβός: Μπέρδεψε 4 φορές την Γροιλανδία… με την Ισλανδία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Ισλανδία, ενώ φαινόταν ότι εννοούσε τη Γροιλανδία — το νησί που προσπαθεί να προσαρτήσει — σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στο Νταβός.

Σε ένα σημείο, είπε ότι το ΝΑΤΟ «με αγαπούσε» μέχρι «τις τελευταίες ημέρες, όταν τους μίλησα για την Ισλανδία».  Αργότερα, είπε ότι η αμυντική συμμαχία «δεν ήταν εκεί για εμάς στην περίπτωση της Ισλανδίας».

Σημειώνοντας την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς την Τρίτη — που τροφοδοτήθηκε από τους φόβους για ρήξη των διατλαντικών σχέσεων — ο Τραμπ είπε ότι «η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε την πρώτη πτώση χθες, λόγω της Ισλανδίας», ενώ εννοούσε την Γροιλανδία.  «Έτσι, η Ισλανδία μας έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα», εξήγησε.

Φυσικά, το νησί που ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει είναι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας, και όχι η Ισλανδία, που είναι ένα ανεξάρτητο έθνος.

Ο Τραμπ μπορεί να είχε τον πάγο στο μυαλό του, δεδομένων ορισμένων περιγραφών του για την ηπειρωτική χώρα. «Ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στη μέση του ωκεανού» είναι ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τη Γροιλανδία σε κάποιο σημείο. Ο πάγος τον μπέρδεψε.

