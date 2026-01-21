Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Porche για το θανατηφόρο τροχαίο – «Κατέστρεψα μια οικογένεια» είπε στην απολογία του 

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Porche, για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για όλες τις πράξεις που του αποδίδονται και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος καθ’ υποτροπή, όπως μεταδίδει το flashnews.

Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας ενώ τονίστηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης ότι αν η τροχαία είχε πράξει τα δέοντα δε θα βρισκόταν ο 45χρονος στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Η υπεράσπιση στη συνέχεια ζήτησε αναστολή στην έφεση και τον κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορούμενου.

«Συνέχισε να κάνει αυτό που ο ίδιος ήθελε, σε βάρος όλων των άλλων»

Νωρίτερα, κατά την αγόρευσή της, η Εισαγγελέας ήταν καταπέλτης, προτείνοντας την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις πράξεις και λέγοντας:

«Ο κατηγορούμενος ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή και στις ενδείξεις του φαρμάκου έγραφε ότι δεν έπρεπε να πιει, τη συγκεκριμένη μέρα πήρε το φάρμακο και κατανάλωσε τέτοια ποσότητα αλκοόλ που ξεπέρασε τα νόμιμα όρια. Γνώριζε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια και παρόλο που του αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έσπασε τη συμφωνία που έκανε με έτερο μάρτυρα και του πήρε με τη βία τα κλειδιά από τα χέρια, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που ο ίδιος ήθελε, σε βάρος όλων των άλλων.

Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδείχνοντας βία έναντι άλλου οδηγού, χτυπώντας του το τζάμι του οχήματος. Όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή παραβατική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου. Αυτές οι πράξεις του και η πεποίθησή του ότι δικαιούται έναντι όλων, οδήγησαν στο μοιραίο.

Όταν προκάλεσε τη σύγκρουση ενώ βρισκόταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, είχε μια χαρά τη συνείδηση να πει ότι «άλλος το έκανε» και να δείξε τον φίλο του. Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του. Αν ήταν τόσο «χάλια» ο κατηγορούμενος που να μην έχει συνείδηση, πως είχε πλήρη συνείδηση να υποδείξει ψευδώς κάποιον άλλον ώστε να αποσοβήσει από πάνω του κάθε ευθύνη;

Αυτή η τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του, προκάλεσε με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου που εκείνη την ώρα επέστρεφε σπίτι του.

Το σημείο σύγκρουσης των δύο οχημάτων είναι ξεκάθαρα εντός πορείας του αντίθετου ρεύματος και αποδεικνύει ότι ακόμα και αν ο θανών είχε ανάπτυξε μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα, αυτό δεν συνετέλεσε στο ατύχημα. Κατέστησε το όχημα του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι νιώθει βαθιά θλίψη και ο ίδιος ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια. Η συγγνώμη, δεν είναι μία λέξη, είναι πράξεις. Λέξεις και λόγια του αέρα μπορούν να ειπωθούν πολλά, χωρίς να έχουν καμία ουσία. Θα έπρεπε να μας παρουσιάσει πράξεις που να δείχνουν τη συγγνώμη του. Δεν συνιστά συγγνώμη ένα τυπικό τηλεφώνημα.

Θεωρώ ότι γνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενείχε η ενέργειά του να οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και χημικών ουσιών, για εκείνον προείχε να κάνει αυτό που ήθελε και ας πραγμάτωνε τη θανάτωση».

Ζήτησε συγγνώμη κατά την απολογία του ο οδηγός της Porche

Νωρίτερα, ο οδηγός της Porche κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, αναφέροντας ότι «κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου» ενώ το γεγονός ότι δεν έδειξε εμπράκτως τη μεταμέλειά του στην οικογένεια του 21χρονου Παναγιώτη, την αιτιολόγησε λέγοντας «δε μπορούσα να δείξω με έμπρακτο τρόπο ότι μετάνιωσα, μέσα από τη φυλακή. Έχω σκεφτεί να στείλω στεφάνι ή να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη του παιδιού. Μέσα από τη φυλακή δε μπορούσα να τα κάνω».

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη, οι οποίοι περιέγραψαν τη στιγμή που πληροφορήθηκαν τον θάνατο του παιδιού τους και ξεκαθάρισαν ότι, σύμφωνα με την επίσημη θέση του πραγματογνώμονα, ο 21χρονος δεν παραβίασε τη διαχωριστική λωρίδα. Ο πατέρας του θύματος, μάλιστα, Αντώνης Καρατζής, σε φανερή συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα της οικογένειας του κατηγορούμενου, δήλωσε «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι έφταιγε; Ντροπή!», αποχωρώντας στη συνέχεια από την αίθουσα.

Στη δίκη κατέθεσαν ως μάρτυρες ο διασώστης που βρέθηκε στον τόπο του τροχαίου και συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ένας οδηγός που διαπληκτίστηκε με τον κατηγορούμενο μερικές ώρες νωρίτερα του τροχαίου καθώς και άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου οδηγού της Porche, τα οποία βρίσκονταν μαζί του νωρίτερα εκείνο το βράδυ.