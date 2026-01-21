Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 24χρονος που παρέσυρε με μηχανή και σκότωσε την Ειρήνη πριν από τον γάμο της – Συγκλονίζει η μητέρα της

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 24χρονος νεαρός που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του την 27χρονη Ειρήνη, τη στιγμή που εκείνη επιχειρούσε να περάσει, ούσα πεζή, την οδό Παπαναστασίου, μπροστά στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, μόλις δύο ημέρες πριν τον γάμο της 27χρονης. Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, χωρίς ελαφρυντικά, για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, ενώ κρίθηκε ένοχος και για παράβαση που συνδέεται με τη συμπεριφορά του μετά το τροχαίο, καθώς φέρεται να μην σταμάτησε άμεσα για να τη βοηθήσει. Τηλεφώνησε από άλλο σημείο για να αναφέρει το συμβάν. Επίσης, προσπάθησε να αποκρύψει το γεγονός, μεταφέροντας τη μηχανή του σε άλλο σημείο.

Στην απολογία του, ο 24χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

“Πήγαινα στο σπίτι μου. Άρχισε να βρέχει, πήγαινα με 50 χλμ/ώρα, τελευταία στιγμή πάτησα φρένο. Γλίστρησε το μηχανάκι κι έφυγα πάνω στην κοπέλα”, υποστήριξε

Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην αγόρευσή του, κάνοντας λόγο για «στάση ανθρώπου που δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί». «Είδαμε έναν συντετριμμένο μάρτυρα και έναν αδιάφορο κατηγορούμενο, που μάλιστα τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα», είπε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το voria.gr.

Νωρίτερα, η μητέρα της 27χρονης ζήτησε να επιβληθεί η μέγιστη των ποινών.

“Η ψυχή της κόρης μου ζητάει δικαιοσύνη”, είπε. Απαντώντας σε ερώτηση της υπεράσπισης για το εάν η θανούσα επέστρεφε από μπάτσελορ ενόψει του επικείμενου γάμου της, η μητέρα το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι πήγαινε με τις φίλες της για να συνεννοηθούν για τις εργασίες περιποίησης – ομορφιάς. “Το πάρτι της είχε προηγηθεί μία μέρα νωρίτερα, ήταν ξεκούραστη, είχε κοιμηθεί καλά”, απάντησε, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από τον κατηγορούμενο.

Την καταδίκη του 24χρονου ζήτησε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, που σχολιάζοντας την απολογία του, έκανε λόγο για έναν κυνικό και αμετανόητο κατηγορούμενο.

«Το τιμόνι στα χέρια ανεύθυνων ανθρώπων γίνεται όπλο» λέει η μητέρα της 27χρονης μετά την καταδίκη του οδηγού

Δικαιωμένη, μεν, όχι ανακουφισμένη, δε, δηλώνει η μητέρα της 27χρονης νηπιαγωγού.

«Δικαιωμένη με ποια έννοια; Ότι δεν θα κυκλοφορεί στους δρόμους να κάνει ξανά το ίδιο. Και το δεύτερο είναι μήπως και άλλοι άνθρωποι, πριν πιάσουν τιμόνι, το σκεφτούν όχι μία, αλλά εκατό φορές. Το τιμόνι σε χέρια ανεύθυνων ανθρώπων γίνεται πάρα πολύ εύκολα όπλο».

Η ίδια αναφέρθηκε και στην πολύχρονη ψυχική εξουθένωση της οικογένειας από την αναμονή για την απόφαση:

«Τρεισήμισι χρόνια ζούσαμε με αγωνία. Κάθε λεπτό. Δεν ήξερα τι μας περιμένει κάθε φορά που πηγαίναμε στα δικαστήρια. Σήμερα ήταν η τρίτη φορά».

Και τονίζει στο GrTimes:

«Ποτέ δεν ήθελα εκδίκηση. Ήθελα δικαιοσύνη. Και πάλι όμως, μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει αδικία. Αδικία για τα παιδιά μας. Για την αναμονή, για όσα ακολουθούν. Σε τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε εκταφή. Είναι διαδικασίες που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα χρειαστεί να περάσουμε».

Προχώρησε σε ιδιαίτερη αναφορά στα όσα ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα για τον πατέρα του κατηγορουμένου που παραδέχθηκε ότι αγόρασε τη μοτοσικλέτα στον γιο του, παρότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. «Ρώτησε η πρόεδρος του Τριμελούς: πρώτα αγοράζετε όχημα και μετά βγάζετε δίπλωμα; Γιατί εγώ στο παιδί μου δεν λειτουργώ έτσι. Ούτε οι περισσότεροι γονείς. Κι όμως, για αυτούς φάνηκε “φυσιολογικό”», ενώ αναφέρθηκε και σε απειλές κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Υπήρχε μάρτυρας που απειλήθηκε η ζωή του και η οικογένειά του από συγγενείς του δράστη. Συζητάμε τώρα πώς θα τον προστατεύσουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ’ όλα», τονίζοντας πως οι απειλές φέρονται να έγιναν επειδή οι συγγενείς θεωρούσαν ότι ο μάρτυρας “δεν έλεγε την αλήθεια”.

«Την εγκατέλειψε χωρίς να της προσφέρει καμία βοήθεια. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη», επανέλαβε η μητέρα, κλείνοντας με μια φράση που συνοψίζει τον αγώνα της οικογένειας: «Η ψυχή της ζητάει δικαιοσύνη».