Λατινοπούλου: Ο νόμος για τις αμβλώσεις δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά προσωπικά δεν θα έκανα

Την άποψή της για τις αμβλώσεις, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, διατύπωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΟΡΕΝ.

Η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» τόνισε ότι ο ισχύων νόμος για τις αμβλώσεις δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά η ίδια, όπως ανέφερε, δεν θα έκανε άμβλωση με δεδομένες τις προσωπικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις της, ενώ εμφανίστηκε βέβαιη ότι η «Φωνή Λογικής» δεν θα χάσει ψηφοφόρους εξαιτίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, που προκάλεσε αντιδράσεις, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε: «Λόγω των προσωπικών και θρησκευτικών μου πιστεύω, εκτός από την ακραία ίσως περίπτωση του βιασμού, προσωπικά δεν θα έκανα άμβλωση. Αναγνωρίζω όμως ξεκάθαρα ότι ο ισχύων νόμος, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν πρέπει να αλλάξει, προστατεύει τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου».

Επανέλαβε ότι ο νόμος αυτός μπορεί να προστατεύσει γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και συμπλήρωσε: «Υπάρχει νόμος, δεν πρέπει να αλλάξει, αλλού είναι τα προβλήματα». «Οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια, δυστυχώς, δεν λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση και χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης. Δεν υπάρχει η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος. Όπως είναι άφαντο το κράτος και στις εγκυμονούσες γυναίκες», πρόσθεσε.

«Η Καρυστιανού δεν θα πάρει τους ψηφοφόρους μας»

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού θα πάρει ψηφοφόρους από τη «δεξαμενή» της «Φωνής Λογικής», απάντησε: «λάθος κάνουν. Δεν μας αφορά το κόμμα που θα κάνει η κυρία Καρυστιανού».

«Δημοκρατία έχουμε, μπορεί να κάνει κόμμα, είναι δικαίωμά της» είπε και πρόσθεσε ότι «εγώ προσωπικά ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα και δεν καπηλεύτηκα την τραγωδία των Τεμπών. Το έκαναν κόμματα της αντιπολίτευσης».

«Η Φωνή Λογικής δεν είναι ακροδεξιά», υποστήριξε η κ. Λατινοπούλου, προβάλλοντας ως επιχείρημα την θέση του κόμματος για το Ισραήλ και την Ουκρανία, ενώ διευκρίνισε ότι τοποθετεί το κόμμα της στην «κεντροδεξιά και δεξιά».

Σε άλλη ερώτηση για το εάν τοποθετεί την Μαρία Καρυστιανού δεξιότερα από το δικό της κόμμα, απάντησε: «Ούτε η ίδια ξέρει πού βρίσκεται ακριβώς και τι είναι γι’ αυτό και δυσκολεύεται να πάρει ξεκάθαρη θέση σε όλα αυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας».

«Χάρηκα με την εκλογή Τραμπ, όπως κάθε λογικός πολίτης στη Δύση»

Σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η κ. Λατινοπούλου ανέφερε πως «χάρηκα με την εκλογή του, όπως χάρηκε κάθε λογικός πολίτης στη Δύση».

«Όλοι οι λογικοί πολίτες χάρηκαν γιατί έπρεπε να δοθεί ένα τέλος στην παράνοια της woke ατζέντας, της λαθρομετανάστευσης, του να μην έχουμε πάρει τις χώρες στα χέρια μας», συμπλήρωσε.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: