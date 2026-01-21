Παρατηρητήριο Fake News της ΝΔ: Ψευδές ότι οι ευρωβουλευτές μας καταψήφισαν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

  • Το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται σε «ξαναζεσταμένα fake news για δήθεν καταψήφιση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση από την ευρωομάδα της ΝΔ».
  • ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης αναπαράγουν «fake news του 2021» για δήθεν καταψήφιση έκθεσης για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου αφορά τα εθνικά κοινοβούλια.
  • Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ «υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα», όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, διαφοροποιώντας τη θέση τους από αυτή του ΕΛΚ.
Για «ξαναζεσταμένα fake news για δήθεν καταψήφιση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση από την ευρωομάδα της ΝΔ», κάνει λόγο το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, «ΜΜΕ και στελέχη της αντιπολίτευσης, τις τελευταίες μέρες ξαναζέσταναν και αναπαράγουν fake news του 2021, ότι δήθεν, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η νομοθέτηση του οποίου, ούτως ή άλλως, αφορά τα εθνικά κοινοβούλια».

Όπως επισημαίνουν από το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας, «η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ όχι μόνο δεν καταψήφισαν ποτέ, αλλά υπερψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα».

«Όπως φαίνεται και από τα πρακτικά της ψηφοφορίας, η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και μάλιστα διαφοροποιώντας τη θέση της από αυτή του ΕΛΚ», καταλήγει.

