«Ελ. Βενιζέλος»: Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε δέματα με επιτραπέζια παιχνίδια – Είχαν προορισμό την Κύπρο, 1 σύλληψη

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, δυο ταχυδρομικά δέματα, που περιείχαν πάνω από δυο κιλά κοκαΐνη, τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό την Κύπρο.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν δυο ταχυδρομικά δέματα, που περιείχαν επιτραπέζια παιχνίδια, στο εσωτερικό των οποίων ήταν επιμελώς κρυμμένες δυο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 164 γραμμαρίων.

Κατόπιν αυτού και έπειτα από σχετική αίτηση της ανωτέρω Υπηρεσίας στο Σ.Ο.Δ.Ν., εγκρίθηκε από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή η διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης των ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε άμεσα συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Κύπρου συνελήφθη 28χρονος άνδρας από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Κυπριακής Αστυνομίας.