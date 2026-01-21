Grand Hotel: Ο Ρήγας αποκαλύπτει στον Πέτρο ότι Αλίκη και Άρης είναι εραστές

  • Ο Πέτρος, αποφασισμένος να σώσει την Αλίκη από τη φυλακή, πάει στο ξενοδοχείο για να αντιμετωπίσει τον Ρήγα κατά πρόσωπο. Εκείνος, παίζει το τελευταίο του χαρτί, αποκαλύπτοντας στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη.
  • Όλοι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου πανικοβάλλονται, όταν ανακοινώνεται από τον γιατρό ότι ο Ρήγας πάσχει από χολέρα. Ο Πέτρος, τρελαμένος μετά τη συνάντησή του με τον Ρήγα, ρωτάει ευθέως τον Άρη αν έχει ερωτική σχέση με την Αλίκη.
  • Η Κυβέλη τρέχει στον Ρήγα και του ζητάει, για άλλη μια φορά, να μην καταδικάσει την Αλίκη, όμως εκείνος δεν την ακούει και πάει να καταθέσει. Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης, απελπισμένος πια, στρέφει το όπλο του εναντίον του Άρη για να τον σταματήσει.
Συνεχίζεται απόψε το Grand Hotel.

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να σώσει την Αλίκη από τη φυλακή, πάει στο ξενοδοχείο για να αντιμετωπίσει τον Ρήγα κατά πρόσωπο. Εκείνος, άναυδος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι βλέπει μπροστά του ζωντανό τον Πέτρο, ο οποίος παλεύει ανελέητα μαζί του και τον απειλεί για να μην πάει να καταθέσει εναντίον της Αλίκης. Όμως ο Ρήγας παίζει και το τελευταίο του χαρτί, αποκαλύπτοντας στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη. Ο Χαραλάμπης βρίσκεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο, μόνο που όταν τον επισκέπτεται η Θεώνη ανακαλύπτει πως της έχει κρύψει κι άλλα μυστικά…

Όλοι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου πανικοβάλλονται, όταν ανακοινώνεται από τον γιατρό ότι ο Ρήγας πάσχει από χολέρα. Ο Πέτρος, τρελαμένος μετά τη συνάντησή του με τον Ρήγα, ρωτάει ευθέως τον Άρη αν έχει ερωτική σχέση με την Αλίκη. Η Κυβέλη τρέχει στον Ρήγα και του ζητάει, για άλλη μια φορά, να μην καταδικάσει την Αλίκη, έτοιμη για οποιοδήποτε αντάλλαγμα… Εκείνος, όμως, δεν την ακούει και πάει να καταθέσει εναντίον της Αλίκης… την ίδια στιγμή που ο Άρης τρέχει να τον σταματήσει. Κάποιος, όμως, τον τραβάει μέσα στο δωμάτιό του και του λέει πως δεν θα αφήσει κανέναν να εμποδίσει τον Ρήγα… Είναι ο Διονύσης που, απελπισμένος πια, στρέφει το όπλο του εναντίον του Άρη για να τον σταματήσει…

