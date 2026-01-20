Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει για τη σχέση Αλίκης – Άρη

Αποκαλυπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός.

Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει.

Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης.

Η Φρίντα ζητάει βοήθεια από την Κυβέλη εξηγώντας της τον ρόλο του μετρ στην φυλάκιση της Αλίκης κι εκείνη, δύσπιστη στην αρχή, αποφασίζει να το ψάξει.

Η Σοφία εκμυστηρεύεται στον Ιάσωνα τα εγκλήματά της, ενώ η Μελίνα εξομολογείται στον Παράσχο τι συνέβη με τον Χαραλάμπη.

Εκείνος πέφτει από τα σύννεφα και ζητά εξηγήσεις, στριμώχνοντας ακόμα περισσότερο τον Χαραλάμπη που δεν ξέρει τι να κάνει με τον εκβιασμό του Χατζημήτρου.

Ο Πέτρος προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την Αλίκη, ενώ ακόμα κρύβεται από όλους. Μαζί με τον Χαραλάμπη φαίνονται να είναι σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου