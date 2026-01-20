Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει για τη σχέση Αλίκης – Άρη

Σύνοψη από το

  • Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός.
  • Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης.
  • Ο Πέτρος προσπαθεί να σώσει την Αλίκη, ενώ μαζί με τον Χαραλάμπη βρίσκονται σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει για τη σχέση Αλίκης – Άρη

Αποκαλυπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός.

Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει.

Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης.

Η Φρίντα ζητάει βοήθεια από την Κυβέλη εξηγώντας της τον ρόλο του μετρ στην φυλάκιση της Αλίκης κι εκείνη, δύσπιστη στην αρχή, αποφασίζει να το ψάξει.

Η Σοφία εκμυστηρεύεται στον Ιάσωνα τα εγκλήματά της, ενώ η Μελίνα εξομολογείται στον Παράσχο τι συνέβη με τον Χαραλάμπη.

Εκείνος πέφτει από τα σύννεφα και ζητά εξηγήσεις, στριμώχνοντας ακόμα περισσότερο τον Χαραλάμπη που δεν ξέρει τι να κάνει με τον εκβιασμό του Χατζημήτρου.

Ο Πέτρος προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την Αλίκη, ενώ ακόμα κρύβεται από όλους. Μαζί με τον Χαραλάμπη φαίνονται να είναι σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Οι 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026: Η αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδια...

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Τι ισχύει κατά περίπτωση μέσα από παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:49 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μιχαήλ Ταμπακάκης για το “Να μ’αγαπάς”: “Ο Ορφέας θα ξυπνήσει και δεν θα θυμάται τίποτα

Σήμερα, οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκαν στο Ναύπλιο ...
20:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει τους αληθινούς της γονείς- Καθηλώνει το αποψινό επεισόδιο

Ο «Άγιος έρωτας» έρχεται απόψε συγκλονιστικός στις 21:00 στον Alpha. Η Πόπη προλαβαίνει να απο...
20:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Η μαγειρική μάχη των auditions συνεχίζεται απόψε στις 21:00 στο Star

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef 10 ρίχνονται και απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με πάθ...
19:28 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή οδηγείται στο τμήμα ως ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Σοφία κατηγορεί τον Λευτέρη για την επίθεση κατά του Ορφέα στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι