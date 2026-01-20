Κακοκαιρία: Ισχυροί άνεμοι «σαρώνουν» Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο – 120 κλήσεις στην Πυροσβεστική

  • Προβλήματα με πτώσεις δέντρων και αντικειμένων έχουν προκαλέσει οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε περιοχές της χώρας, που πλήττονται ήδη από την κακοκαιρία.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 120 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεχτήκαν 74 κλήσεις, με 55 κοπές δέντρων και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ στην Πελοπόννησο 31 κλήσεις και στην Ήπειρο 15.
Προβλήματα με πτώσεις δέντρων και αντικειμένων έχουν προκαλέσει οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε περιοχές της χώρας, που πλήττονται ήδη από την κακοκαιρία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 120 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ από σήμερα τις πρωινές ώρες έως και τις 18.00 έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74  κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  13 κοπές δέντρων και μία άντληση

