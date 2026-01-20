Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ το NATO θα είχε καταλήξει στα σκουπίδια – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι κανείς – «κανένας άνθρωπος, ούτε κανένας πρόεδρος» – δεν έχει κάνει περισσότερα για τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ από τον ίδιο.  «Αν δεν είχα εμφανιστεί εγώ, το NATO δεν θα υπήρχε σήμερα!!!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο πριν από μία έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Θα είχε καταλήξει στα σκουπίδια της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά ΑΛΗΘΕΙΑ!!!» καταλήγει.

Η ανάρτηση  έρχεται μετά τις απειλές του να επιβάλει δασμούς στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ λόγω των αντιρρήσεών τους στο σχέδιό του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας).

 

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, στην ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.

