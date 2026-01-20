Τα 7 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος σας ακούει, αλλά δεν σας προσέχει καθόλου

Σύνοψη από το

  • Συχνά βρισκόμαστε σε συζητήσεις όπου ο συνομιλητής μας φαίνεται να ακούει, αλλά στην πραγματικότητα είναι αποστασιοποιημένος, χωρίς να το συνειδητοποιεί.
  • Υπάρχουν 7 χαρακτηριστικά σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο συνομιλητής σας δεν σας προσέχει καθόλου όσο μιλάτε, όπως το να έχει το κινητό μπροστά του ή να απαντά με γενικόλογα.
  • Η πραγματική ακρόαση απαιτεί παρουσία και η αληθινή σύνδεση προάγεται όταν σταματάμε να «παίζουμε» τον ρόλο του ακροατή και πραγματικά ακούμε ο ένας τον άλλον.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Τα 7 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος σας ακούει, αλλά δεν σας προσέχει καθόλου
Φωτογραφία: Freepik

Έχετε ποτέ βρεθεί στη μέση μιας συζήτησης, εξηγώντας κάτι σημαντικό, μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι ο άλλος είναι τελείως αποστασιοποιημένος;  Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αναπτύξει συνήθειες που δείχνουν την αποσύνδεσή μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Πώς σας φροντίζει ο σύντροφός σας όταν αρρωσταίνετε; 7 σημάδια που μαρτυρούν ότι σας αγαπάει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Αυτές οι μικρές συμπεριφορές μπορεί να φαίνονται αβλαβείς, αλλά λένε πολλά στον άνθρωπο που προσπαθεί να συνδεθεί μαζί μας.  Αφήστε με να σας καθοδηγήσω μέσα από επτά χαρακτηριστικά σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος δεν απορροφά πραγματικά όσα λέτε, ακόμα κι αν φαίνεται να ακούει.

7 χαρακτηριστικά σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο συνομιλητής σας δεν σας προσέχει καθόλου όσο μιλάτε:

  • Έχουν το κινητό μπροστά τους
  • Απαντούν με γενικόλογα
  • Διακόπτουν για να πουν τη δική τους ιστορία
  • Κοιτάζουν γύρω – γύρω όσο εσείς μιλάτε
  • Αλλάζουν απότομα θέμα
  • Συμπληρώνουν λάθος τις φράσεις σας
  • Προτείνουν λύσεις βιαστικά χωρίς να έχουν αφουγκραστεί τα συναισθήματά σας

Έχουν το κινητό μπροστά τους

Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά είναι απίστευτο πόσο φυσιολογικό έχει γίνει. Όταν κάποιος αφήνει το κινητό του με την οθόνη προς τα πάνω ανάμεσά σας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ουσιαστικά λέει.   «Έχεις σχεδόν την προσοχή μου, αλλά όχι όλη.»

Μην παρασύρεστε από τα χαμόγελα: 8 ανεπαίσθητα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν σας αντέχει καθόλου

Κάθε ειδοποίηση, κάθε φως που αναβοσβήνει, τραβάει την προσοχή του, ακόμη  και αν δεν απαντήσει. Έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία του κινητού στο τραπέζι μειώνει το βάθος της συζήτησης και της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Όταν το κινητό είναι εκεί, ακόμα και η σκέψη ότι μπορεί να έρθει μια ειδοποίηση, δημιουργεί μια απόσταση, ακόμα κι αν δεν το αγγίξετε ποτέ.

Απαντούν με γενικόλογα

  • «Αυτό είναι τρελό.»
  • «Καλά, αλήθεια;»
  • «Αχ, ναι, τελείως.»

Σας ακούγονται οικεία;

Τα 6 αδιάψευστα σημάδια ότι ο γάμος σας είναι σε πολύ καλό δρόμο – Ακόμα και πίσω από τις κλειστές πόρτες

Αυτές οι απαντήσεις, που βγαίνουν από τον αυτόματο, είναι σαν να πατάτε αναβολή στον ξυπνητήρι. Σας δίνουν λίγο χρόνο, χωρίς να απαιτείται καμία πραγματική επεξεργασία από μέρους σας για όσα ειπώθηκαν. Όταν κάποιος είναι πραγματικά αφοσιωμένος, οι απαντήσεις του είναι συγκεκριμένες.

Ρωτάει επιπλέον ερωτήσεις. Αναφέρει λεπτομέρειες που έχετε αναφέρει εσείς. Μοιράζεται σχετικές εμπειρίες ή σκέψεις που δείχνουν ότι συνδέει τα σημεία με όσα λέτε. Αντί να παραμένει στην επιφάνεια, αναζητά να εμβαθύνει και να κατανοήσει πλήρως αυτό που του λέτε. Αυτό δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον και όχι απλώς μια τυπική ανταπόκριση.

Διακόπτουν για να πουν τη δική τους ιστορία

Όλοι μας ξέρουμε κάποιον που το κάνει αυτό. Αρχίζετε να μοιράζεστε κάτι σημαντικό, και πριν προλάβετε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, έχουν “καπελώσει” τη συζήτηση με τη δική τους «παρόμοια» εμπειρία.

  • «Α, αυτό μου θυμίζει όταν εγώ…»
  • «Το ίδιο πράγμα μου συνέβη όταν…»
  • «Ξέρω ακριβώς τι εννοείς γιατί εγώ…»

Αν και το να βιώνεις την εμπειρία κάποιου μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση, το να ανακατευθύνετε συνεχώς τη συζήτηση προς τον εαυτό σας δείχνει ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να ακουστείτε παρά να ακούσετε. Δεν χτίζετε πάνω στην ιστορία τους, την επισκιάζετε.

Κοιτάζουν γύρω – γύρω όσο εσείς μιλάτε

Η επαφή με τα μάτια δεν χρειάζεται να είναι συνεχής για να έχει νόημα, αλλά όταν το βλέμμα του άλλου είναι παντού εκτός από πάνω σας, είναι ένα σαφές σημάδι ότι το μυαλό του περιπλανιέται. Η πραγματική ακρόαση απαιτεί παρουσία, και η παρουσία φαίνεται στη γλώσσα του σώματος μας.

Όταν κάποιος είναι πραγματικά αφοσιωμένος, το σώμα του προσανατολίζεται φυσικά προς εσάς. Τα μάτια του μπορεί να σπάνε την επαφή κατά διαστήματα, αλλά πάντα επιστρέφουν.

Αλλάζουν απότομα θέμα

Μιλάτε για κάτι που σας αφορά, και ξαφνικά το άτομο απέναντί σας αλλάζει θέμα εντελώς, χωρίς καμία προειδοποίηση. Καμία αναγνώριση για όσα μόλις μοιραστήκατε, απλώς μια απότομη στροφή σε ένα νέο θέμα. Η έκφραση απογοήτευσης στο πρόσωπο του συνομιλητή σας, μπορεί να αποκαλύψει την κατάσταση.

Όταν αλλάζουμε θέμα τόσο απότομα, ουσιαστικά λέμε στον άλλο ότι «Κουράστηκα να σε ακούω, ας πούμε κάτι ενδιαφέρον».

Συμπληρώνουν λάθος τις φράσεις σας

Κάποιοι πιστεύουν ότι το να ολοκληρώνουν τις προτάσεις σας δείχνει πόσο συγχρονισμένοι είναι μαζί σας, ότι ξέρουν τι πρόκειται να πείτε. Όμως, όταν το κάνουν συνεχώς και το λένε λάθος, αποκαλύπτεται ότι δεν ακούν για να καταλάβουν, αλλά ακούν για να απαντήσουν. Είναι τόσο απασχολημένοι με το να διαμορφώσουν την απάντησή τους ή την υπόθεσή τους, που χάνουν αυτό που πραγματικά προσπαθείτε να επικοινωνήσετε. Αντί να σας αφήσουν να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, βιάζονται να γεμίσουν τα κενά με τη δική τους αφήγηση.

Προτείνουν λύσεις βιαστικά χωρίς να έχουν αφουγκραστεί τα συναισθήματά σας

Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν κάποιος μοιράζεται ένα πρόβλημα ή μια απογοήτευση. Πριν καν ολοκληρώσετε την εξήγηση του πώς νιώθετε, εκείνοι έχουν ήδη αρχίσει να προτείνουν λύσεις, συμβουλές ή τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να το χειριστείτε διαφορετικά.

  • «Απλά θα έπρεπε να…»
  • «Γιατί δεν προσπαθείς να…»
  • «Έχεις δοκιμάσει να…»

Ενώ η επίλυση προβλημάτων μπορεί να είναι χρήσιμη, το να πηγαίνετε κατευθείαν στις λύσεις χωρίς να αναγνωρίσετε το συναισθηματικό κομμάτι του τι μοιράζεται κάποιος, τους κάνει να νιώθουν ότι δεν ακούγονται και ότι απορρίπτονται. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι θέλουν περισσότερο να τους κατανοήσετε πριν χρειαστεί να τους «διορθώσετε».

Tips

Η πραγματική κατανόηση, προάγεται σπάνια στην εποχή μας, όπου είμαστε διαρκώς online και αφηρημένοι. Επιμερίζουμε την προσοχή μας, και το να δώσουμε σε κάποιον όλη μας την προσοχή φαίνεται σχεδόν αφύσικο. Αν αναγνωρίσατε κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές στον εαυτό σας, δεν είστε μόνοι.

Όλοι ξεχνιόμαστε κάποιες φορές. Το κλειδί είναι η επίγνωση.  Μόλις αντιληφθείτε αυτά τα μοτίβα, μπορείτε να αρχίσετε να το προσέχετε και να επιλέξετε να είστε πιο παρόντες.  Και αν βρίσκεστε στη θέση του αποδέκτη αυτών των συμπεριφορών;

Είναι εντάξει να ζητήσετε αυτό που χρειάζεστε. Πείτε: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μπορώ να έχω την προσοχή σου για λίγα λεπτά;» Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι δεν ακούν μέχρι να το επισημάνετε.

Η αληθινή σύνδεση προάγεται όταν σταματάμε να «παίζουμε» τον ρόλο του ακροατή και πραγματικά ακούμε ο ένας τον άλλον. Αξίζει τον κόπο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Κακοκαιρία: Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου την Τετάρτη – Τι ισχύει για τις απουσίες υπαλλήλων

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Στο περιθώριο η βιοτεχνία – Χωρίς παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής και ενέργειας ο κυβερ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Πετσέτες: Πείτε αντίο στις δυσάρεστες οσμές με ένα απλό κόλπο αποθήκευσης

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να βγαίνετε από το ντους, να πιάνετε μια καθαρή πετ...
16:03 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα οικονομικά τους έως τις 25 Ιανουαρίου – «Ακούστε τη διαίσθησή σας»

Τρία ζώδια προσελκύουν την οικονομική επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τ...
12:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αν αυτά τα 7 πράγματα σας εκνευρίζουν διαρκώς, το IQ σας είναι πιθανότατα πάνω από τον μέσο όρο

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναρωτιέται: «Γιατί αυτό με ενοχλεί τόσο πολύ, ενώ όλοι οι ...
10:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τέλος η στασιμότητα για 4 ζώδια – «Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη ανατροπή, ο τροχός γυρίζει»

Τέσσερα ζώδια αισθάνονται παγιδευμένα το τελευταίο διάστημα, όμως όλα αλλάζουν μετά τις 20 Ιαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι