MasterChef 10: Η μαγειρική μάχη των auditions συνεχίζεται απόψε στις 21:00 στο Star

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef 10 ρίχνονται και απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με πάθος και αστείρευτο ζήλο στη μαγειρική μάχη των auditions.

Ο στόχος είναι κοινός και συγκεκριμένος: να εντυπωσιάσουν τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ΝΑΙ», που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου MasterChef της Ελλάδας!

Οι απαιτήσεις στο MasterChef 10 αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος.

Μόνο εκείνοι που διαθέτουν μαγειρικό ήθος, ταλέντο, αλλά και ψυχική και σωματική αντοχή για να δοκιμάσουν τα μαγειρικά τους όρια, θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν!

Όσοι κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά θα έχουν κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα στο πιο ονειρεμένο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις,  γαστρονομικό ταξίδι.

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10- Τρίτη 20.1.26:

 Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τρίτη 20.1.26- επεισόδιο  MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

 

