Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» την Τεχεράνη.
  • Ο Τραμπ περιέγραψε τη δύναμη ως «αρμάδα» και «τεράστιο στόλο», αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».
  • Επιβεβαίωσε επίσης ότι ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι η απειλή βίας είχε σταματήσει «837 απαγχονισμούς διαδηλωτών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρακολουθούν το Ιράν «πολύ στενά», με τον στόλο να πλέει στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τη δύναμη ως «αρμάδα» και «τεράστιο στόλο», αλλά πρόσθεσε, «ίσως να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε». Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η απειλή του να χρησιμοποιήσει βία εναντίον της Τεχεράνης είχε σταματήσει 837 απαγχονισμούς διαδηλωτών.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν.

Πηγές: ΑΠΕ –  Le Monde

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:39 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτ...
02:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Δηλώσεις Κ. Μητσοτάκη μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής: «Επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις να είναι πρόσκαιρες και να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο»

Η Ελλάδα επιδιώκει οι όποιες αναταράξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις να είναι πρόσκαιρες δήλωσ...
01:48 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αναζήτηση τρόπων μείωσης των διατλαντικών εντάσεων – Θετική αποτίμηση της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις απειλες Τραμπ

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην ΕΕ τίθενται επί ...
23:03 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Άρχισαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για το ουκρανικό

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι