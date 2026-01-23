Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, διεμήνυσε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρακολουθούν το Ιράν «πολύ στενά», με τον στόλο να πλέει στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τη δύναμη ως «αρμάδα» και «τεράστιο στόλο», αλλά πρόσθεσε, «ίσως να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε». Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η απειλή του να χρησιμοποιήσει βία εναντίον της Τεχεράνης είχε σταματήσει 837 απαγχονισμούς διαδηλωτών.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν.

Πηγές: ΑΠΕ – Le Monde