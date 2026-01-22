Ρωσία: Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Άρχισαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για το ουκρανικό

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.