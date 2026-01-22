Εξιχνιάστηκε η έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O» στα Ιλίσια – Δράστες δύο Αλβανοί – Το πιθανό κίνητρο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύνοψη από το

  • Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εκβιαστών η βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O, που σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025.
  • Δράστες φέρονται να είναι δύο Αλβανοί, οι οποίοι είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας την ώρα της επίθεσης.
  • Ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η άρνηση του ιδιοκτήτη να πληρώσει χρήματα για «προστασία», ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ληστείες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξιχνιάστηκε η έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O» στα Ιλίσια – Δράστες δύο Αλβανοί – Το πιθανό κίνητρο που εξετάζουν οι Αρχές

Στην εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στη γνωστή ντισκοτέκ «Jacky.O» προχώρησαν τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι δύο Αλβανοί, οι οποίοι είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας την ώρα της επίθεσης. Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την άρνηση του ιδιοκτήτη να πληρώσει χρήματα για «προστασία».

Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ληστείες, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να πρόκειται για επαγγελματίες του είδους.

22:55 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

22:41 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

22:29 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

22:24 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

