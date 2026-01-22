Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης: Κατηγορεί τον Κυριάκο Βελόπουλο για «μικροκομματική ρωσοφιλία και ορθόδοξη χριστεμπορία»

Οι ισχυρισμοί του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ότι η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί ακίνητα από πιστούς και στη συνέχεια τα πουλά σε Τούρκους και Βούλγαρους, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μητροπολίτη .

Αναλυτικότερα, ο κ. Βελόπουλος στη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, ανέφερε πως «η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη», κατονομάζοντας μάλιστα τη μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ενώ συνέκρινε την κατάσταση με την Τουρκία, όπου, όπως σημείωσε, απαγορεύεται σε Έλληνες να αγοράσουν ακίνητα κοντά στα σύνορα. «[…]Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη και στην παραγωγή τροφίμων και στην εστίαση. Και δεν είναι μόνον αυτό. H Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους. Πηγαίνετε εσείς να αγοράσετε σπίτι στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται σε Έλληνα να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία και δη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα» είπε.

Ο μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, έσπευσε, με ανακοίνωσή του, να διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί πωλήσεων σε Τούρκους. Διευκρίνισε πως οι εκποιήσεις ακινήτων της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας πραγματοποιήθηκαν το 2017 και το 2019, μέσω δημόσιων διαγωνισμών και βάσει του Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου, ενώ ξεκαθάρισε, ότι οι αγοραστές ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο κ. Άνθιμος άσκησε έντονη κριτική στον κ. Βελόπουλο, κάνοντας λόγο για «μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία» και «ορθόδοξη χριστεμπορία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο. Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως «αντεθνικής», ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η «ορθόδοξη» χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του «γέννημα θρέμμα» Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα.