Κακοκαιρία στην Αττική: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα – Οι 3 παράγοντες που οδήγησαν στη φονική καταστροφή

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γλυφάδας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας την Τετάρτη (21/01), που άφησε πίσω της μία νεκρή γυναίκα και μεγάλες καταστροφές. Τρεις παράμετροι φαίνεται πως έφταιξαν και το βουνό κατέβηκε μέσα στην κατοικημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της έντονης καταιγίδας, η οποία προκάλεσε αυτή την καταστροφή.

Κατά τη διάρκεια της σφοδρής βροχοπτώσεις που έπληξε την Αττική, οι δρόμοι στην Άνω Γλυφάδα μετατράπηκαν σε ποτάμια από τα νερά που κατέβαιναν με ορμή από τον Υμηττό. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, φερτά υλικά, πέτρες και λάσπη γέμισαν το οδόστρωμα. Μία 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο και παρά τις προσπάθειες πολιτών να την απεγκλωβίσουν, έχασε τη ζωή της.

Η εικόνα την επόμενη ημέρα είναι αποκαρδιωτική, ιδιαίτερα στην Άνω Γλυφάδα, η οποία θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή της, μετά τους τόνους από φερτά υλικά που κατέβηκαν από τον Υμηττό.

Μηχανήματα έργου προσπαθούν όλη την μέρα να απομακρύνουν ό,τι έχει μαζευτεί στους δρόμους, χώματα, πέτρες αλλά και οχήματα, από τη νεροποντή. Παράλληλα, κάτοικοι με λάστιχα προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που έχουν μπει στα σπίτια τους.

Ο Δήμος έχει κηρυχθεί από το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξεπεραστούν διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία θα καθυστερούσαν έργα που θα πρέπει να γίνουν για να οχυρωθεί απέναντι σε νέα πλημμυρικά φαινόμενα, που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (15:00) είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βάρη, σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ταυτόχρονα αρχίζουν και οι αυτοψίες ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφές.

Γιατί πνίγηκε η Άνω Γλυφάδα

Ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα στην Αττική βούλιαξε την Άνω Γλυφάδα, με ορμητικούς χειμάρρους να κατεβαίνουν από το βουνό και να πνίγουν την περιοχή.

Η απάντηση στην ερώτηση τι έφταιξε και το βουνό κατέβηκε μέσα στην κατοικημένη περιοχή και πώς μια έντονη καταιγίδα προκάλεσε τέτοια καταστροφή, δείχνει τρεις παραμέτρους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Δύο υπογειοποιημένα ρέματα βρίσκονται ακριβώς στα σημεία της Άνω Γλυφάδας που πλημμύρισαν, στην οδό Ανθέων και στην Κυρίλλου Μεθοδίου, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η 56χρονη. Οι δρόμοι αυτοί υπήρξαν σε βάθος χρόνου οι κοίτες των δύο ρεμάτων που ξεκινούσαν από τον Υμηττό. Μέχρι ενός σημείου το νερό έχει ακόμα ροή.

Στο σημείο όμως που ξεκινάει ο αστικός ιστός καλύφθηκαν με χώμα και στη συνέχεια ασφαλτοστρώθηκαν. Ως συνέπεια ο φυσικός δρόμος του νερού με το κλείσιμο των ρεμάτων, διακόπηκε απότομα.

«Τα ρέματα αυτά μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό, αντικαθιστώνται από αγωγούς ομβρίων, οι οποίοι δεν επαρκούν, ιδίως όταν έχουμε φερτά υλικά και οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο επίκουρος καθηγητής Ακραίων Φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Διακάκης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε την Τετάρτη, δεν ήταν δυνατόν να απορροφηθεί. Το νερό έγινε χείμαρρος και ο χείμαρρος, κατεβαίνοντας ορμητικά, παρέσυρε τα πάντα.

«Αυτή η πολύ μεγάλη ραγδαιότητα ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτού του είδους την πλημμύρα», πρόσθεσε ο Μ. Διακάκης.

«Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε να κάνουμε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα»

Το γεγονός ότι ο Υμηττός έχει καεί πολλές φορές ενισχύει το πρόβλημα της απορρόφησης του νερού, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές ρίζες για να το συγκρατήσουν.

Επίσης, όπως τόνισε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, «είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα έτσι όπως αναπτύχθηκε ο πολεοδομικός ιστός τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε να κάνουμε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ούτε να κάνουμε παρεμβάσεις μεγάλες, ούτε βεβαίως να γκρεμίσουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα».