Αλέξης Χαρίτσης: Το Λαϊκό Μέτωπο ο πόλος απέναντι στον εγχώριο τραμπισμό

Την ανάγκη ενίσχυσης του «Λαϊκού Μετώπου» ως του βασικού πόλου και της μόνης δυνατής απάντησης στην επέλαση του εγχώριου «τραμπισμού» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην εναρκτήρια ομιλία του στο προγραμματικό συνέδριο του κόμματος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης «επέσεισε τον κίνδυνο οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς» και έθεσε «το κεντρικό πολιτικό ερώτημα»: «Θα έχει τρίτη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ναι ή όχι; Θα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το έργο του στην κατεύθυνση της ανελεύθερης δημοκρατίας; Θα έχει η Δεξιά και η άκρα Δεξιά την ευκαιρία να εκπληρώσει το όνειρο του κυρίου Βορίδη για την ιδεολογική ήττα της Αριστεράς;».

Ακολούθως εξήγησε: «Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα διεκδικεί ένα πράγμα: να πείσει ότι αυτός και το κόμμα του είναι οι γνήσιοι εκφραστές της ατζέντας του τραμπισμού. Έτσι θα διεκδικήσει νομιμοποίηση».

Άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας: «Η αντιδραστική ατζέντα δεν γνωρίζει σύνορα. Διαποτίζει την κοινωνία. Το πρόσφατο παράδειγμα με τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού το δείχνει καθαρά. Αντί να συζητάμε πώς θα διευρύνουμε τα δικαιώματα στον 21ο αιώνα, ανοίγει ξανά συζήτηση για θεμελιώδη δικαιώματα και τις μεγάλες κατακτήσεις της Δημοκρατίας μας. Δεν είναι κομματικό ζήτημα. Είναι αξιακό».

Περιέγραψε με μελανά χρώματα τις πολιτικές συνθήκες: «Η άνοδος του νέου φασισμού, σε όλες του τις μορφές, δεν μας δίνει την πολυτέλεια – τον χώρο και τον χρόνο. Γιατί η σημερινή κρίση έχει τη σφραγίδα του κατεπείγοντος. Ένα διαλυμένο και ρευστό κομματικό και πολιτικό σύστημα. Ένα τεράστιο κοινωνικό ρεύμα αποστράτευσης και αποχής. Και μια επέλαση του νεοσυντηρητισμού που διαχέεται με ταχύτητα στο κοινωνικό σώμα».

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 λέγοντας ότι «ήταν επιλογή ευθύνης, επιλογή για τα συμφέροντα του λαϊκού κόσμου», για να προσθέσει: «Στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο. Οφείλουμε να συγκρουστούμε μετωπικά με το σχέδιο του εγχώριου τραμπισμού. Γιατί το σχέδιο της Δεξιάς είναι ένα: από ένα σύστημα όπου δύο κόμματα εναλλάσσονταν στην εξουσία, δίχως αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ τους, να πάμε σε μια πραγματικότητα όπου θα υπάρχει ένα και μόνο κόμμα εξουσίας – το κόμμα του Τραμπ!».

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της Νέας Αριστεράς, είπε: «Το δικό μας εγχείρημα έφερε την ήττα του Κασσελακισμού στην Αριστερά. Το δικό μας εγχείρημα έδωσε ανάσα αξιοπρέπειας στον ηττημένο κόσμο της Αριστεράς την πιο κρίσιμη στιγμή. Το δικό μας εγχείρημα άνοιξε τη συζήτηση εκεί που πολλοί κρύβονταν πίσω από μισόλογα και τον φόβο του πολιτικού κόστους».

Επέμεινε ότι το 2026 το Λαϊκό Μέτωπο είναι η επιτακτική απάντηση στην ακροδεξιά και στον πόλεμο και ανέπτυξε τον προβληματισμό που αναπτύσσεται εντός και εκτός του κόμματός του. Στο επιχείρημα που ακούγεται ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το Λαϊκό Μέτωπο», ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε: «Ποτέ δεν υπήρξαν. Κανένα μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση· δεν προηγούνται. Και γι’ αυτό επιμένω: το Λαϊκό Μέτωπο είναι στρατηγική μεταβολής, ριζικής αλλαγής των συσχετισμών και όχι η σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών. Δεν είναι γραμμή αυτοδιάλυσης. Είναι γραμμή ότι η Νέα Αριστερά προσκομίζει τον κορμό της προγραμματικής συμφωνίας».

Ακολούθως ανέπτυξε τις βασικές προγραμματικές θέσεις που θα αποτελέσουν και τον κορμό μιας συζήτησης για την ενότητα των κεντροαριστερών δυνάμεων και το Λαϊκό Μέτωπο:

1: Γενναία φορολόγηση του πλούτου — των τραπεζών, των ολιγαρχών, των καρτέλ, των ενεργειακών ομίλων.

2: Κατάργηση του 13ωρου και των αντεργατικών νόμων της Δεξιάς. Νέο εργατικό δίκαιο με πλήρη προστασία των εργαζομένων, συλλογικές συμβάσεις παντού, άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και αυξήσεις μισθών στο ύψος του πληθωρισμού. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

3: Άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης.

4: Στροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στην ενεργητική διπλωματία για την ειρήνη και την ασφάλεια. Τέλος στους υπέρογκους εξοπλισμούς· άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

5: Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με μείωση του κόστους ενέργειας.

6: Αναπτυξιακό κράτος που παίρνει τον έλεγχο σε κρίσιμους τομείς, με ισχυρή δημόσια παρουσία στο τραπεζικό σύστημα, στα δίκτυα και στις μεταφορές. Δημόσια ΔΕΗ για τη χάραξη εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Επτά: Πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μάθει η χώρα την αλήθεια για να εμπεδωθεί αίσθημα εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία μας.

«Και ζητώ από το συνέδριό μας να συζητήσει και να εγκρίνει τις προγραμματικές μας θέσεις σε αυτήν την κατεύθυνση».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του και απαντώντας σε ερωτήματα που έχουν τεθεί στον εσωκομματικό διάλογο, υποστήριξε: «Το Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι γραμμή προσχώρησης σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα σχήματα. Το Λαϊκό Μέτωπο είναι γραμμή ενεργής παρέμβασης, πίεσης, αναμόρφωσης και υπέρβασης του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης».

Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα πρόγραμμα ριζικών τομών για τις ανάγκες και τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αφήνοντας αιχμές προς διάφορες κατευθύνσεις: «Τώρα που είναι πια ξεκάθαρο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε κρίση. Τώρα που έχει ξεθυμάνει η λογική του άφθαρτου μεσσιανισμού. Τώρα που έχουν φανεί τα όρια του κάθε λογής κομματικού πατριωτισμού».

Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα: «Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής. Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου. Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω “δεν συζητάω”».

Συμπυκνώνοντας, έκλεισε με μία προσωπική αναφορά: «Αυτή είναι η δική μου φιλοδοξία. Να είναι η Νέα Αριστερά η δύναμη κρούσης, το πιο μαχητικό τμήμα της σύγκρουσης με την ακροδεξιά, την πολεμοκαπηλία και την ολιγαρχία, στο Λαϊκό Μέτωπο της εποχής μας. Και αυτή είναι η πρότασή μου στο συνέδριό μας: να επιλέξουμε ότι παραμένουμε ανοιχτοί απέναντι στις εξελίξεις. Δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά. Να επιλέξουμε ότι από την επόμενη μέρα αναλαμβάνουμε πολιτικές πρωτοβουλίες — όχι ρητορικές εκκλήσεις — για τη δημιουργία του ενωτικού πόλου της Αριστεράς της εποχής μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ