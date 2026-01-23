Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αναζήτηση τρόπων μείωσης των διατλαντικών εντάσεων – Θετική αποτίμηση της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις απειλες Τραμπ

  • Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην ΕΕ τίθενται επί τάπητος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, αναμένεται να ενημερώσει τους ηγέτες για τη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία.
  • Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος έχει απομακρυνθεί μετά την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ, το ζητούμενο παραμένει η «σταθεροποίηση των σχέσεων». Οι ηγέτες της ΕΕ αποτιμούν θετικά την άμεση αντίδρασή τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας και την απειλή επιβολής δασμών.
  • Στις συνομιλίες τους, οι ηγέτες επικεντρώνονται στην αποκωδικοποίηση των γενεσιουργών αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ, αναζητώντας τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο».
Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην ΕΕ τίθενται επί τάπητος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ αναμένεται, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, να ενημερωθούν από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την προσέγγιση του θέματος της Γροιλανδίας, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο είχε συνομιλίες η Δανή πρωθυπουργός. Όπως αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε σήμερα συνομιλία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύνοδος Κορυφής – Μητσοτάκης: «Ναι» στη συμμετοχή των 13 χωρών στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αλλά μόνο για τη Γάζα

Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έκτακτου Συμβουλίου έχει απομακρυνθεί μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ζητούμενο παραμένει η «σταθεροποίηση των σχέσεων». Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, οι ηγέτες της ΕΕ αποτιμούν θετικά την άμεση αντίδρασή τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας και την απειλή επιβολής δασμών σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως τόνισε, «υπήρξε υψηλός βαθμός ενότητας στην αντίδραση». Ο ίδιος, αναφερόμενος στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να απαντήσει στην επιβολή δασμών σε έξι κράτη μέλη, σημείωσε πως «είναι στο τραπέζι, δεν τα έχουμε κλείσει στην ντουλάπα. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν πριν από 24 ώρες και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα».

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στις σημερινές συνομιλίες τους οι ηγέτες επικεντρώνονται στην αποκωδικοποίηση των γενεσιουργών αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ, αναζητούν τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο» για να προωθήσουν μια θετική ατζέντα, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο στην αμερικανική ηγεσία.

ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η αποκλιμάκωση και η αποφυγή δασμών, λέει η Κομισιόν

Τέλος, δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θα υπάρξει τοποθέτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

