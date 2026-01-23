Άμπου Ντάμπι: Χωρίς αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Συνεχίζονται το Σάββατο οι τριμερείς συνομιλίες

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Μία πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για την Παρασκευή.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη της βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν αύριο Σάββατο.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

