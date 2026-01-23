Αιγαίο: Τι επιδιώκει η Τουρκία με την έκδοση NAVTEX διετούς διάρκειας

H Τουρκία εξέδωσε δύο παράνομες NAVTEX, η διάρκεια των οποίων φτάνει τα δύο χρόνια, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της περί δικαιοδοσίας και «αποστρατιωτικοποιημένων» νησιών στο Αιγαίο.

Η έκδοση των δύο NAVTEX έρχεται λίγες ημέρες πριν από την συνάντηση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία προσδιορίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η σκόπιμα γενικού και αόριστου χαρακτήρα αναφορά της μίας NAVTEX, σε συνδυασμό με τον ασυνήθιστα μακρύ χρόνο (δύο έτη) ισχύος της άλλης, εντάσσεται σε μια νέα τακτική πολιτικής και διοικητικής αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου. Στόχος αυτών των μηνυμάτων είναι να εδραιωθεί η αντίληψη ότι όλη η περιοχή ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού (που χωρίζει το Αιγαίο περίπου στη μέση) εντάσσεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Επιπλέον, στην Αθήνα η συγκεκριμένη πρακτική γίνεται αντιληπτή και ως μόνιμη άσκηση πίεσης (λόγω της διετούς διάρκειας), που θα φέρει την ελληνική πλευρά σε θέση αμυνόμενου. Αυτά τα έγγραφα αξιοποιούνται κατά πάγια πρακτική και από τις τουρκικές αρχές στο ΝΑΤΟ, όπου κατά καιρούς οι διαφωνίες Αθήνας και Άγκυρας οδηγούν σε διαρκείς διαβουλεύσεις εντός της Συμμαχίας, αναφέρει η Καθημερινή.

Οι δύο τελευταίες NAVTEX με αριθμό 0060/26 (του Σταθμού Σμύρνης) και 0880/25 (του Σταθμού Αττάλειας) της Τουρκικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας αξιοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό. Συγκεκριμένα, η NAVTEX υπ’ αριθμόν 0060/26 επικαλείται “κατά καιρούς” εκπομπή Αγγελιών “που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη”. Εν συνεχεία τονίζεται ότι “όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές”.

Στη NAVTEX 0880/25 αναφέρονται ονομαστικά 23 νησιά (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου) ως “υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης”. Για την υποστήριξη του συγκεκριμένου επιχειρήματος γίνεται επίκληση του σχετικού άρθρου της Διάσκεψης του Λονδίνου του 1914, της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, οι οποίες, κατά την τουρκική ανάγνωση, υπαγορεύουν ότι “δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών”. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για έκδοση παράνομων NAVTEX από τις ελληνικές αρχές, ωστόσο οι συγκεκριμένες NAVTEX δεν κατονομάζονται.

Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1: Προκλητικές οι NAVTEX

«Μιλάμε για δύο NAVTEX. Η πρώτη NAVTEX εκδόθηκε τον Οκτώβριο και αφορά τα “αποστρατιωτικοποιημένα” νησιά, τα οποία τα ονομάζει ένα προς ένα, τα αναφέρει ένα προς ένα. Και η δεύτερη, που έχει αριθμό 60/2026, δεν ξέρουμε, καθώς η ιστοσελίδα της Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας που εκδίδει τις NAVTEX της Τουρκίας είναι κλειστή. Δεν ξέρουμε αν εκδόθηκε σήμερα ή χθες» ανέφερε ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Εάν έγινε αυτό, είναι απάντηση στην επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, στις δηλώσεις Γιώργου Γεραπετρίτη ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, και στις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ότι διατηρούμε το δικαίωμα της επέκτασης. Τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη έκταση στη δήλωση Δένδια» συμπλήρωσε.

«Είναι τεράστιας σημασίας ζήτημα. Για δύο χρόνια οι Τούρκοι χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση και μας λένε ότι οτιδήποτε θέλετε να κάνετε εδώ, μέχρι να οριοθετήσουμε, θα ζητάτε άδεια από εμάς. Δηλαδή μπαίνει το μισό Αιγαίο ήδη υπό τουρκική επιτροπεία. Εγώ δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσει η κυβέρνηση. Αυτοί που ασκούν την εξουσία έχουν και την ευθύνη. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κατευνασμού που ακολουθεί η Ελλάδα, πιστά, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε. Πού θα πάει αυτή η ιστορία; Βήμα-βήμα προς τα πίσω πηγαίνουμε με τον κατευνασμό», είπε ο κ. Καλεντερίδης.

«Κρύβονται οι ανεπαίσθητες υποχωρήσεις πίσω από τη λεξιλαγνεία της λέξης “διάλογος”. Όποιος πει “όχι διάλογο”, φορτώνεται τον μουτζούρη. Αλλά δεν πρέπει να εξετάσουμε αν ο διάλογος οδήγησε σε υποχωρήσεις; Αυτοί που κυβερνούν και ασκούν εξουσία έχουν την ευθύνη να βρουν λύσεις. Εμείς λέμε τα προβλήματα. Η πολιτική κατευνασμού οδηγεί σε συνεχείς υποχωρήσεις. Το βλέπουμε όλοι», επέμεινε.

«Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας το 2000 ήταν 2-3 και τώρα είναι 33. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι αποτελεσματική η πολιτική μας; Αφού η Τουρκία κατευνάζεται βρίσκει πεδίο να διεκδικεί. Και ξέρετε, όταν κάποια στιγμή μας πιέσει ο Ερντογάν και ο Τραμπ μας πει “καθίστε σε τραπέζι”, από τα 33 κάτι πρέπει να δώσουμε», κατέληξε.