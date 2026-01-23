Νίκος Δένδιας: Τα τουρκικά ΜΜΕ τον κατηγορούν για «προκλητικότητα», «απειλές» και «σκόπιμη ένταση»

«Σκόπιμη κλιμάκωση» με την Τουρκία αποδίδουν στον υπουργό Εθνικής Άμυνα Νίκο Δένδια τα τουρκικά ΜΜΕ, με αφορμή την συνέντευξή του, κατά την οποία ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για τα χωρικά ύδατα. Τόσο τα κυβερνητικά όσο και τα αντιπολιτεύομενα ΜΜΕ στην Τουρκία χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις «προκλητικές» και τον ίδιο τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ως πολιτικό που «ξεπερνά τα όρια» και «αμφισβητεί ευθέως» τις πάγιες τουρκικές θέσεις, όπως το casus belli.

Μάλιστα τα τουρκικά ΜΜΕ αποδίδουν στον κ. Δένδια πρόθεση να να δοκιμάσει τα τουρκικά αντανακλαστικά στο Αιγαίο.

Η εφημερίδα «Τουρκιγέ» σημειώνει ότι η Αθήνα ξεπερνά τα όρια και καταγγελτικό τόνο, σημειώνει ότι οι δηλώσεις Δένδια είναι συνειδητή προσπάθεια αύξησης της έντασης στο Αιγαίο. «Η ένταση στο Αιγαίο αυξάνεται συνειδητά. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Δένδιας απείλησε ανοιχτά την Τουρκία σχετικά με τα χωρικά ύδατα. Η Αθήνα, που διατηρεί την ένταση στην Αιγαίο για πάνω από 30 χρόνια, συνεχίζει να εκφράζει κατηγορίες με έντονο τόνο… Ο Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο και ότι το θέμα αυτό δεν είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία».

Το casus belli

Αναφερόμενος στην τουρκική απόφαση περί casus belli που ισχύει από το 1995, ο Δένδιας δήλωσε: “Δεν δεχόμαστε το casus belli ως θέμα προς συζήτηση. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα και πρόκειται για θέμα κυριαρχίας. Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι μονομερές δικαίωμά μας”.

Ο Δένδιας, σε συνέντευξή του στην ελληνική τηλεόραση Open, δήλωσε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί “δικαίωμα κυριαρχίας” της χώρας. Ο Δένδιας δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ληφθεί η εν λόγω απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αυτή εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εκτίμηση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε ήδη προβεί σε παρόμοια ενέργεια στο Ιόνιο, ο Δένδιας δήλωσε ότι το ίδιο δικαίωμα ισχύει και για το Αιγαίο», έγραψε η εφημερίδα και συνέχισε: « Ο Δένδιας δήλωσε ότι σέβεται τις απόψεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Ο Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή και με τους δύο, υποστήριξε ότι η Αθήνα κινείται σε κοινή γραμμή σε εθνικά ζητήματα.

Αναφερόμενος και στο θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ, ο Δένδιας δήλωσε: “Έχουμε μια συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ. Αυτές οι συμφωνίες δεν συνάπτονται για να χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλων. Ελπίζω να έρθει η μέρα που και η Τουρκία θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συνεργασίες”.

Η Σοζτζού

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας προκαλεί την Τουρκία: «Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι δικό μας δικαίωμα», γράφει η τουρκική εφημερίδα. Αν και αντιπολιτευόμενη, η Σοζτζού κινείται στο ίδιο πλαίσιο έντασης, χαρακτηρίζοντας επίσης τις δηλώσεις Δένδια ως «πρόκληση» προς την Τουρκία.

Η Σοζτζού υιοθετεί γλώσσα που παρουσιάζει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ως αδιάλλακτο, σημειώνοντας ότι χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων ως «μονομερές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κυριαρχίας» και ότι «υποτιμά» τη στάση της Τουρκίας περί casus belli. Yποβαθμίζει -όπως υποστηρίζει η εφημερίδα- τις απειλές πολέμου ως «μη σοβαρές», κάτι που στην τουρκική ανάγνωση ισοδυναμεί με πρόκληση.

«Ο Δένδιας, επισημαίνοντας ότι η χρήση αυτού του δικαιώματος είναι θέμα επιλογής που εξαρτάται αποκλειστικά από τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε: “Έχουμε ήδη προβεί σε αυτό το βήμα στo Ιόνιο Πέλαγος. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το πότε θα γίνει αυτό είναι θέμα στάθμισης των εθνικών συμφερόντων. Είναι θέμα επιλογής, αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας. Δηλαδή, είναι μονομερές δικαίωμα”, δήλωσε και χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα ως κίνηση που γίνεται για “εσωτερικούς πολιτικούς λόγους”.

Χουριέτ: Η Ελλάδα ξαναρχίζει τις προκλήσεις – Δήλωση Δένδια για το ζήτημα των «12 μιλίων»

Η Χουριέτ υιοθετεί σαφώς ειρωνικό λεξιλόγιο, μιλώντας για «προκλήσεις» και αποδίδοντας στον Έλληνα υπουργό πρόθεση μονομερούς επιβολής τετελεσμένων στο Αιγαίο. Μέσα από ειρωνικές αναφορές στο «δήθεν δικαίωμα» των 12 μιλίων και τη διαρκή επίκληση του casus belli, η τουρκική εφημερίδα ερμηνεύει τις δηλώσεις ως πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα, εντάσσοντάς τες σε ένα γνώριμο αφήγημα περί «απειλούμενης» τουρκικής κυριαρχίας.

Το δημοσίευμα πλαισιώνεται και από χάρτη με τα 23 νησιά, που πρέπει να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, κι επίσης από ένα χάρτη του λεγόμενου τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

TRHaber: Αυτός ο άνδρας οδηγεί την Ελλάδα στην καταστροφή

Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο και με οξύτατους χαρακτηρισμούς, το TRHaber αφιερώνει εκτενές σχόλιο στη συνέντευξη Δένδια, υιοθετώντας γλώσσα προσωπικής στοχοποίησης και ακραίων ιδεολογικών χαρακτηρισμών. Ο ιστότοπος περιγράφει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ως πολιτικό που «έχει αναγάγει σε αποστολή ζωής τη στοχοποίηση της Τουρκίας», ενώ τον κατηγορεί ότι λειτουργεί ως «αντιπρόσωπος του Ισραήλ» στην ανατολική Μεσόγειο.

Στο δημοσίευμα, η φιλοξενία του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Αθήνα παρουσιάζεται ως καθοριστικός παράγοντας «σκλήρυνσης» της στάσης Δένδια, ο οποίος –κατά το TRHaber– εμφανίζεται «επηρεασμένος από τη ρητορική του Ισραήλ Κατζ, μέλους της σιωνιστικής-ναζιστικής συμμορίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Το μέσο υιοθετεί απολύτως συγκρουσιακή ανάγνωση της συνέντευξης, σημειώνοντας ότι «η εκτενής συνέντευξη του Δένδια στο OPEN TV υποδηλώνει ότι πλησιάζει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα στις σχέσεις Άγκυρας–Αθήνας», ενώ η αναφορά στα 12 ναυτικά μίλια περιγράφεται ως κίνηση που «θα εμποδίζει τον τουρκικό στόλο να περνά από τα Στενά προς τη Μεσόγειο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φράση του Δένδια ότι το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων «δεν μπορεί καν να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», την οποία το TRHaber παρουσιάζει ως αδιάλλακτη και επιθετική, ερμηνεύοντάς τη ως απόρριψη κάθε διαλόγου με την Τουρκία.

Μιλιέτ: «Ο Έλληνας υπουργός Δένδιας προκάλεσε ζωντανά την Τουρκία!»

Ρητορική πρόκλησης και επίδειξης κυριαρχίας αποδίδει στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ. Όπως και τα προηγούμενα, και αυτό το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην καταγραφή των δηλώσεων, αλλά υιοθετεί σαφώς καταγγελτικό ύφος, παρουσιάζοντας τον Δένδια ως πολιτικό που «προκαλεί ζωντανά την Τουρκία» και επαναφέρει μονομερώς ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Η Μιλιέτ τιτλοφορεί το ρεπορτάζ της ως: «Ο Έλληνας υπουργός Δένδιας προκάλεσε ζωντανά την Τουρκία! “Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αποκλειστικά δικό μας δικαίωμα”», επιλέγοντας εξαρχής να πλαισιώσει τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού ως ευθεία πρόκληση. Η εφημερίδα δίνει έμφαση στη λέξη “μονομερές”, αναδεικνύοντας ως κεντρικό στοιχείο της συνέντευξης την απόρριψη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Άγκυρα. Η Μιλιέτ παραθέτει τη δήλωση Δένδια ως απόδειξη μιας αδιάλλακτης ελληνικής γραμμής.