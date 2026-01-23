Νέα Ιωνία: Ταυτοποιήθηκε 22χρονος οδηγός μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέβαζε τα βίντεο στα social media – Δεν είχε δίπλωμα

  • Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 22χρονο που ανέβαζε βίντεο στα social media, οδηγώντας μοτοσικλέτα με υπερβολική ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
  • Ο 22χρονος είχε συλληφθεί και τον Ιούλιο του 2025 στα Πατήσια για παρόμοια αδικήματα. Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στη Νέα Ιωνία.
κοινωνία

Νέα Ιωνία: Ταυτοποιήθηκε 22χρονος οδηγός μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέβαζε τα βίντεο στα social media – Δεν είχε δίπλωμα

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν έναν 22χρονο Έλληνα, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Ομάδα, η οποία έχει ως στόχο τον εντοπισμό οδηγών που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά και ανεβάζουν σχετικό υλικό στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο όπου ο 22χρονος συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες σε δρόμους της Αττικής, οδηγώντας με τρόπο που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Αμέσως οι αστυνομικοί προχώρησαν στη διερεύνηση του οπτικού υλικού και ταυτοποίησαν τον νεαρό οδηγό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά την προανακριτική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025 στα Πατήσια, όταν δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε ξανά επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στη Νέα Ιωνία, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

