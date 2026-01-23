Γλυφάδα: Συγκλονίζει ο πατέρας της άτυχης 56χρονης – «Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος»

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της καταστροφές, πλημμύρες και μια ανείπωτη απώλεια στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη φιλόλογος έχασε τη ζωή της, ενώ οι εικόνες από Βάρη και Γλυφάδα αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να καθαρίσουν τις περιουσίες τους και τα συνεργεία επιχειρούν να αποκαταστήσουν την κανονικότητα, με την Πυροσβεστική να έχει δεχθεί χιλιάδες κλήσεις στο λεκανοπέδιο.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της 56χρονης Χριστίνας, της καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα.

Η γυναίκα προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να τη σώσουν, άφησε την τελευταία της πνοή στα νερά που πλημμύρισαν την περιοχή.

Ο πατέρας της συνέχισε, περιγράφοντας τη ζωή και το έργο της κόρης του στη διδασκαλία και στα παιδιά: «Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσω νύφη. Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στη Γλυφάδα για τη Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της».

Την προσφορά της φιλολόγου στη μαθητική κοινότητα ανέδειξε και πατέρας μαθητή της, λέγοντας: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί που να μην έχει αγάπη για την κα Φωστέρη. Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια, ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο, του είπε ‘δεν θα πας νομική, θα πας να γίνεις ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία’. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου».