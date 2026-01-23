Γλυφάδα: Συγκλονίζει ο πατέρας της άτυχης 56χρονης – «Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος»

Σύνοψη από το

  • Μια 56χρονη φιλόλογος έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας, αφήνοντας πίσω της ανείπωτη απώλεια.
  • «Χάσαμε έναν άγγελο», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της Χριστίνας Φωστέρη, της καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, τονίζοντας ότι «Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά».
  • Η εκλιπούσα περιγράφεται ως «φοβερή φιλόλογος» που αγαπούσε τη δουλειά της, έχοντας βοηθήσει πολλά παιδιά να περάσουν στα πανεπιστήμια, ενώ ένας πατέρας μαθητή της την χαρακτήρισε «ψυχολόγο για τα παιδιά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Συγκλονίζει ο πατέρας της άτυχης 56χρονης – «Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος»

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της καταστροφές, πλημμύρες και μια ανείπωτη απώλεια στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη φιλόλογος έχασε τη ζωή της, ενώ οι εικόνες από Βάρη και Γλυφάδα αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να καθαρίσουν τις περιουσίες τους και τα συνεργεία επιχειρούν να αποκαταστήσουν την κανονικότητα, με την Πυροσβεστική να έχει δεχθεί χιλιάδες κλήσεις στο λεκανοπέδιο.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια», είπε συντετριμμένος ο πατέρας της 56χρονης Χριστίνας, της καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα.

Η γυναίκα προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να τη σώσουν, άφησε την τελευταία της πνοή στα νερά που πλημμύρισαν την περιοχή.

Ο πατέρας της συνέχισε, περιγράφοντας τη ζωή και το έργο της κόρης του στη διδασκαλία και στα παιδιά: «Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσω νύφη. Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στη Γλυφάδα για τη Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της».

Την προσφορά της φιλολόγου στη μαθητική κοινότητα ανέδειξε και πατέρας μαθητή της, λέγοντας: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί που να μην έχει αγάπη για την κα Φωστέρη. Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια, ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο, του είπε ‘δεν θα πας νομική, θα πας να γίνεις ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία’. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,1% στα οικοδομικά υλικά τον Δεκέμβριο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:50 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κυψέλη: Ανήλικη το έσκασε από το σπίτι της και εντοπίστηκε σε σπίτι αλλοδαπών 5 ημέρες αργότερα

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας 13χρονης που είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς ε...
18:23 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΠΟ: Οι «Δεσμώτες του Φαλήρου» επιστρέφουν στην αρχική τους θέση – Πώς θα είναι ο κλειστός χώρος προστασίας και ανάδειξης τους

Στην επαναφορά του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος των «Δεσμωτών», εντός του ειδικά διαμορφω...
17:49 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Αγρί...
17:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: «Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε ότι έγιναν διαγραφές στα βίντεο» τονίζουν οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων – Ζήτησαν να καταθέσει ο Μπακαΐμης

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι