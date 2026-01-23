Κορυδαλλός: 45χρονος έκανε απόπειρες ληστείας σε φαρμακεία με μαχαίρι 20 εκατοστών – Επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας στη θέα των αστυνομικών

  • Συνελήφθη στον Κορυδαλλό 45χρονος για απόπειρες ληστείας κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων, έπειτα από επιχείρηση της Άμεσης Δράσης.
  • Ο 45χρονος αποπειράθηκε με την απειλή μαχαιριού να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από υπάλληλο φαρμακείου στον Κορυδαλλό, ενώ στη συνέχεια διέπραξε ακόμα δύο διαδοχικές απόπειρες ληστείας σε φαρμακεία της περιοχής.
  • Επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας στη θέα των αστυνομικών, αλλά ακινητοποιήθηκε μετά από πεζή καταδίωξη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Από περιπολικό της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, 45χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού για απόπειρα ληστείας κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, ο 45χρονος, πρωινές ώρες της Δευτέρας, αποπειράθηκε με την απειλή μαχαιριού να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από υπάλληλο φαρμακείου στην περιοχή του Κορυδαλλού ενώ στη συνέχεια διέπραξε ακόμα δύο διαδοχικές απόπειρες ληστείας με την απειλή μαχαιριού σε φαρμακεία του Κορυδαλλού.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από αναζητήσεις, τον εντόπισαν να κινείται πεζός και του έκαναν σήμα για έλεγχο, ενώ στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Εκεί ταυτοποιήθηκε ως δράστης των 3 απόπειρων ληστείας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη των ανωτέρω πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

