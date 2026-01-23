Ιράν: Πάνω από 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σύμφωνα με ΜΚΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ιράν διαδηλώσεις
Φωτογραφία: AP

Σε 5.002 ανθρώπους ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν σύμφωνα με τον αριθμό που έχει επιβεβαιώσει η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA)

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ιντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Η ΜΚΟ, Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές Αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Τα καλύτερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους – Αδυνατίζουν φυσικά

Καταστήματα: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Πώς θα λειτουργήσουν και τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Έρχεται ο «Μεγάλος αδελφός» πιστωτών και οφειλετών – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Λαγκάρντ: Ευχαρίστησε «εκείνους που επικρίνουν» την Ευρώπη – «Είναι μία ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση»

«Ευχαριστώ αυτούς που επικρίνουν την Ευρώπη!». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κ...
15:22 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Η Ρωσία σκόπιμα θέλει να στερήσει από τους Ουκρανούς ενέργεια και θερμότητα για να «τους σπάσει το ηθικό», αλλά «θα αποτύχει»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη 447 γεννητριών έκ...
13:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μακρόν: Οι κατασκευαστές γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύζονται από ζήτηση – «Όχι μια τυπική μέρα»

Οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα στελέχη εταιρειών που συναντήθηκαν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα υπ...
13:39 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Άμπου Ντάμπι: Οι προσδοκίες για την τριμερή συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας – Τα σημεία τριβής, οι πιέσεις Τραμπ και το «ατού» του Κιέβου

Αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου από τις τρεις χώρες κατευθύνονται στο Άμπου Ντάμπι για τις διαπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι