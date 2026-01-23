ΕΕ: Η Ρωσία σκόπιμα θέλει να στερήσει από τους Ουκρανούς ενέργεια και θερμότητα για να «τους σπάσει το ηθικό», αλλά «θα αποτύχει»

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης από τα αποθέματα της ΕΕ στην Ουκρανία, οι οποίες κινητοποιήθηκαν από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU στην Πολωνία. Θα διανεμηθούν στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.
  • Η επίτροπος της ΕΕ Χάτζα Λάχμπιμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας «στερούν σκόπιμα από τους πολίτες θέρμανση, φως και βασικές υπηρεσίες» για να «συντρίψουν το ουκρανικό πνεύμα», τονίζοντας πως «Θα αποτύχουν». Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία.
  • Η νέα αποστολή γεννητριών προστίθεται στις περισσότερες από 9.500 που έχουν ήδη παρασχεθεί από την ΕΕ, με την Ευρώπη να «απαντά με πράξεις, όχι με λόγια» και να «φέρνει φως και ζεστασιά εκεί που η Ρωσία στέλνει σκοτάδι».
ΕΕ: Η Ρωσία σκόπιμα θέλει να στερήσει από τους Ουκρανούς ενέργεια και θερμότητα για να «τους σπάσει το ηθικό», αλλά «θα αποτύχει»
Φωτογραφία: ΑΡ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη 447 γεννητριών έκτακτης ανάγκης από τα αποθέματα της ΕΕ στην Ουκρανία.

«Οι γεννήτριες – που κινητοποιήθηκαν από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU που φιλοξενούνται στην Πολωνία – θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο» σημειώνεται.

Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία μέχρι να την υποτάξει και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα. Η επίτροπος της ΕΕ για την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων Χάτζα Λάχμπιμπ δήλωσε ότι «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στερούν σκόπιμα από τους πολίτες θέρμανση, φως και βασικές υπηρεσίες εν μέσω σκληρού χειμώνα».

«Έχουν σχεδιαστεί για να συντρίψουν το ουκρανικό πνεύμα. Θα αποτύχουν» τονίζει.

«Η Ευρώπη απαντά με πράξεις, όχι με λόγια. Η νέα αποστολή γεννητριών είναι ήδη καθ’ οδόν, προστιθέμενη στις περισσότερες από 9.500 γεννήτριες που παρέχονται από την ΕΕ και παρέχουν ήδη ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ουκρανία», είπε.

Ξεχωριστά, η εκπρόσωπος της επιτροπής, Έβα Χρντσιρόβα, δήλωσε: Δεν θα αφήσουμε τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία. Φέρνουμε φως και ζεστασιά εκεί που η Ρωσία στέλνει σκοτάδι.

