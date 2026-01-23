Αθηνά Οικονομάκου: Η απάντησή της για την ημερομηνία του γάμου της – «Δεν θα το βγάλω προς τα έξω»

Σύνοψη από το

  • Η Αθηνά Οικονομάκου απέφυγε να απαντήσει στις φήμες που τη θέλουν να παντρεύεται τον Μπρούνο Τσερέλα στις 27 Ιουνίου, δηλώνοντας: «Δεν θα το βγάλω προς τα έξω».
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν έχει προλάβει να ακούσει όλα τα τραγούδια της Eurovision, ωστόσο ξεχώρισε εκείνο του Good Job Nicky, λέγοντας: «Μου άρεσε πάρα πολύ, τον πιστεύω πολύ και θα ήθελα πολύ να πάει».
  • Σχετικά με το αν αναζητά δημοσιεύματα που την αφορούν στο διαδίκτυο, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκαθάρισε: «Δεν ψάχνω να βρω τι γράφουν για εμένα. Είναι πολλές πληροφορίες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στην Κύπρο και μίλησε στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ TV.

Αναφερόμενη στις φετινές συμμετοχές στη Eurovision, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν έχει προλάβει να ακούσει όλα τα τραγούδια, ωστόσο ξεχώρισε εκείνο του Good Job Nicky, λέγοντας: «Δεν έχω ακούσει όλα τα τραγούδια, ωστόσο επειδή μου αρέσει πολύ ως καλλιτέχνης ο Good Job Nicky, μπήκα για να ακούσω το δικό του. Μου άρεσε πάρα πολύ, τον πιστεύω πολύ και θα ήθελα πολύ να πάει».

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε αν συνηθίζει να αναζητά στο διαδίκτυο δημοσιεύματα που τη αφορούν, με την ίδια να ξεκαθαρίζει: «Δεν ψάχνω να βρω τι γράφουν για εμένα. Είναι πολλά αυτά που γράφονται, οπότε δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Είναι πολλές πληροφορίες».

Τέλος, σχετικά με τις πληροφορίες που τη θέλουν να παντρεύεται τον Μπρούνο Τσερέλα στις 27 Ιουνίου, η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις, απαντώντας: «Δεν θα σας απαντήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το βγάλω προς τα έξω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Τα καλύτερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους – Αδυνατίζουν φυσικά

Καταστήματα: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Πώς θα λειτουργήσουν και τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Έρχεται ο «Μεγάλος αδελφός» πιστωτών και οφειλετών – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αμάντα Μανωλάκου: Δεν θα με «φάει» η σκλήρυνση, εγώ θα τη «φάω»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη η Αμάντα Μανωλάκου, η οποία προβλήθηκε...
13:33 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Λάκης Γαβαλάς: «Θα φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο – Θα σχεδιάσω και ταφόπλακες»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, ο Λάκης ...
12:26 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Χατζίδου: «Υπάρχουν πατεράδες που δεν ξέρουν σε ποιο συρτάρι είναι τα εσώρουχα του παιδιού τους και τι ώρα κοιμάται το βράδυ»

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρω...
11:50 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ζενεβιέβ Μαζαρί για Βίκυ Καγιά: «Αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν – Εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω»

Την Ζενεβιέβ Μαζαρί συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της. Μεταξύ ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι