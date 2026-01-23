Αθηνά Οικονομάκου: Η απάντησή της για την ημερομηνία του γάμου της – «Δεν θα το βγάλω προς τα έξω»

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στην Κύπρο και μίλησε στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ TV.

Αναφερόμενη στις φετινές συμμετοχές στη Eurovision, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν έχει προλάβει να ακούσει όλα τα τραγούδια, ωστόσο ξεχώρισε εκείνο του Good Job Nicky, λέγοντας: «Δεν έχω ακούσει όλα τα τραγούδια, ωστόσο επειδή μου αρέσει πολύ ως καλλιτέχνης ο Good Job Nicky, μπήκα για να ακούσω το δικό του. Μου άρεσε πάρα πολύ, τον πιστεύω πολύ και θα ήθελα πολύ να πάει».

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε αν συνηθίζει να αναζητά στο διαδίκτυο δημοσιεύματα που τη αφορούν, με την ίδια να ξεκαθαρίζει: «Δεν ψάχνω να βρω τι γράφουν για εμένα. Είναι πολλά αυτά που γράφονται, οπότε δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Είναι πολλές πληροφορίες».

Τέλος, σχετικά με τις πληροφορίες που τη θέλουν να παντρεύεται τον Μπρούνο Τσερέλα στις 27 Ιουνίου, η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις, απαντώντας: «Δεν θα σας απαντήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το βγάλω προς τα έξω».