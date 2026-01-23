Δημοσκόπηση: Ο Τραμπ θεωρείται «εχθρός της Ευρώπης» – Τι απάντησαν πολίτες από 7 χώρες της ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται «εχθρός της Ευρώπης» από μια μικρή πλειοψηφία πολιτών επτά χωρών της ΕΕ που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στο γαλλικό περιοδικό “Le Grand Continent”.

Το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ εχθρικό, έναντι του 8% που τον χαρακτηρίζει «φίλο της Ευρώπης», ενώ το 39% απάντησε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τη μία ούτε την άλλη άποψη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Cluster 17 σε δείγμα 7.498 ανθρώπων που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας με ποσόστωση.

Οι επτά χώρες στις οποίες διενεργήθηκε η δημοσκόπηση είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία και η Πολωνία με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 ατόμων από την κάθε μία.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 και 19 Ιανουαρίου, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Έκτοτε ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υπαναχωρεί λέγοντας ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να πετύχει τον στόχο αυτόν.

Συγκεκριμένα η μικρή πλειοψηφία των Ευρωπαίων που θεωρεί τον Τραμπ «εχθρικό» εντοπίζεται στις έξι από τις επτά χώρες που εξετάστηκαν. Στην Πολωνία μόνο το 28% έχει την άποψη αυτή.

Αντιθέτως, στη χώρα αυτή που συνορεύει με τη Ρωσία και παραδοσιακά έχει στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ καθώς θεωρεί ότι θα την προστατεύσουν έναντι απειλών από τη Μόσχα, το 48% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο ούτε φίλο ούτε εχθρό.

Στη Δανία, ιστορικά πιστή σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη η οποία όμως δέχεται πιέσεις από την Ουάσινγκτον να της παραχωρήσει τη Γροιλανδία, το 58% των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι ο Τραμπ είναι εχθρό, με αντίστοιχο ποσοστό στην Ισπανία να έχει την ίδια άποψη. Στη Γαλλία το ποσοστό ανήλθε στο 55%.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι διστάζουν αναφορικά με τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η ΕΕ έναντι των ΗΠΑ, με το 46% των ερωτηθέντων να τάσσονται υπέρ της «εναντίωσης» και το 44% υπέρ του «συμβιβασμού». Μόνο το 10% επιθυμεί την «ευθυγράμμιση».

Τέλος, μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (73%) εκτιμά ότι η ΕΕ «θα πρέπει να βασίζεται στον εαυτό της χωρίς να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ» για την άμυνά της. Το 22% απάντησε ότι «μπορεί ακόμη να βασίζεται στις ΗΠΑ».

