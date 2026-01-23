Κάτι ψήνεται: Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Το αγαπημένο τηλεοπτικό show μαγειρικής «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
  • Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας και 2.500 ευρώ.
  • Από την Κρήτη και την Πελοπόννησο έως τη Βόρεια Ελλάδα, το «Κάτι ψήνεται» καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή on line ή τηλεφωνικά για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ

Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα ανοίγει τα σπίτια της, μαγειρεύει και στρώνει το πιο φιλόξενο τραπέζι. Οι κατσαρόλες κοχλάζουν, τα τηγάνια τσιτσιρίζουν, οι φούρνοι μοσχομυρίζουν, τα κάρβουνα πιάνουν φωτιά! Σίγουρα, «Κάτι ψήνεται». Εσύ ψήνεσαι να το ζήσεις;

Το αγαπημένο τηλεοπτικό show μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.

Γιατί το «Κάτι ψήνεται» δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι μαγειρικής. Είναι πρόσωπα, ιστορίες, γεύσεις, μυρωδιές και σπίτια που ανοίγουν από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη.

Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα και πολλές ακόμα περιοχές βάζουν ποδιά και ετοιμάζουν το μενού τους.

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, πάρε θέση στην κουζίνα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα on line στο https://antenna.gr/katipsinetai ή τηλεφωνικά στο 2111885535.

«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!TRAILER

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα καλύτερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους – Αδυνατίζουν φυσικά

Συναγερμός για τη γρίπη: Δυο παιδιά νοσηλεύονται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις

Κάρπαθος: Στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026 το νησί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:55 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Η Γη της Ελιάς: Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες...
12:16 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

O Μαρκ Κονσουέλος θα κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Fallen Angels»

Ο παρουσιαστής talk show και πρωταγωνιστής του Riverdale, Μαρκ Κονσουέλος πρόκειται να κάνει τ...
08:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026 – Spoiler (26/1): Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις στον μαγειρικό διαγωνισμό

Την Πέμπτη (22/1) οι auditions του φετινού MasterChef έφτασαν στο τέλος τους. Μάλιστα, ολοκληρ...
07:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι