Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Πορεία με τα τρακτέρ – Βίντεο

  • Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο.
  • Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.
  • Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους. Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα για τις επόμενες κινήσεις.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο.

Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου, στο πλαίσιο αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους. Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις.

Ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας δήλωσε ότι «ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ, ο λαός και η κοινωνία μας στήριξαν και ήταν η ασπίδα μας, τους ευχαριστούμε».

Δίπλα στους αγρότες βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας: «Χωρίς εσάς η ελληνική κοινωνία δε θα υπήρχε και η κοινωνία το ξέρει αυτό καλά. Να κρατάτε γερά, εμείς δε θα αφήσουμε να εξαφανιστείτε και ούτε θα σας αφήσουμε ανυπεράσπιστους, να ξέρετε ότι η κοινωνία είναι στο πλευρό σας, εκτιμά και την παρουσία και τον μόχθο σας και ξέρει τι αγώνα δίνετε, μόνο η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν ξέρει, η κοινωνία προσπάθησε πάρα πολύ με όλους τους τρόπους να σας στηρίξει, η κυβέρνηση προσπάθησε πάρα πολύ να στρέψει την κοινωνία απέναντι σας, δε το κατάφερε ούτε θα το καταφέρει.

 

