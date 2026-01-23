Νότια Αφρική: Το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ υπέστη σοβαρές ζημιές από πλημμύρες

Στη Νότια Αφρική, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφήνουν το στίγμα τους σε έναν από τους πιο εμβληματικούς φυσικούς θησαυρούς της ηπείρου.

Το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ – ένας κορυφαίος προορισμός σαφάρι γνωστός σε όλο τον κόσμο – έχει πληγεί σοβαρά από σοβαρές πλημμύρες, αναγκάζοντας τα κέντρα να κλείσουν και προκαλώντας ζημιές που αναμένεται να χρειαστούν χρόνια και εκατομμύρια δολάρια για την επισκευή τους.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες την περασμένη εβδομάδα ανάγκασαν τον παγκοσμίως διάσημο προορισμό σαφάρι, ο οποίος έχει σχεδόν το μέγεθος της Ουαλίας, να σταματήσει τις ημερήσιες επισκέψεις και να μεταφέρει αεροπορικώς επισκέπτες και προσωπικό σε ασφαλές μέρος, καθώς τα φουσκωμένα ποτάμια κατάπιαν μεγάλες εκτάσεις γης.

Ενώ δεν υπήρξε καμία απώλεια ζωών μέσα στο πάρκο, τμήματα του ήταν ακόμα κάτω από το νερό μια εβδομάδα αργότερα και 15 καταυλισμοί παρέμειναν κλειστοί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Διευθύνων Σύμβουλος της SANParks, Χαπιλόε Σέλο.

Περισσότερα από 500 μέλη του προσωπικού είχαν «κολλήσει» σε καταυλισμούς εντός του καταφυγίου, περιμένοντας να υποχωρήσει το νερό για να μπορέσουν να φύγουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Μόνο στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι τόσο εκτεταμένες που οι πρώτες εκτιμήσεις του SANParks είναι ότι η ζημιά θα ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ραντ (30,6 εκατομμύρια δολάρια)», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γουίλι Όκαμπ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το SANParks είναι ένας δημόσιος φορέας που διαχειρίζεται τα 21 εθνικά πάρκα της Νότιας Αφρικής.

Το προσωπικό και τα τουριστικά καταλύματα έχουν καταστραφεί και έχουν προκληθεί «καταστροφικές» ζημιές σε γέφυρες, δρόμους και υποδομές ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, είπε.

Η απώλεια τουριστικών εσόδων από το εμβληματικό πάρκο θα μπορούσε να θέσει «σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ολόκληρου του δικτύου πάρκων» λόγω των επιπτώσεων στον λειτουργικό προϋπολογισμό του SANParks.

Η πανίδα του Κρούγκερ — συμπεριλαμβανομένης της περίφημης ομάδας των Πέντε Μεγάλων Εικόνων που αποτελείται από ελέφαντες, ρινόκερους, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και βουβάλια — είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει τις πλημμύρες επειδή τα ζώα είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο και είχαν μετακινηθεί σε υψηλότερες περιοχές.